Unter dem Radar: Bimota-Pilot Bassani holte in Estoril das Maximum heraus

Das Superbike-Meeting in Estoril war ein weiteres Ducati-Festspiel. In allen drei Rennen fuhren die Top-3 eine schlagkräftige V4R, im zweiten Lauf sogar die Top-4. Bester Fahrer eines anderen Fabrikats war BMW-Aushängeschild und Lokalmatador Miguel Oliveira (BMW) mit den Plätzen 4, 4 und 8. Nur etwas weniger erfolgreich als der Portugiese, aber weitaus weniger auffällig: Bimota-Pilot Axel Bassani.

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Der Italiener fuhr beim vorletzten Saisonevent etwas unter dem Radar. Als Achter der Superpole fuhr Bassani aber die soliden Plätze 7, 6 und 5 ein. Es war ein Kraftakt. «Das erste Rennen war echt schwierig, weil ich von der ersten Runde bis zum Schluss 120 Prozent gegeben habe. In jeder Kurve und in jeder Bremszone habe ich wirklich alles gegeben», berichtete der 27-Jährige aus Feltre. «In den ersten Runden konnte ich einige Positionen gutmachen, aber als die Reifen nach neun oder zehn Runden nachließen, fiel es mir zunehmend schwer, meine Pace zu halten. Das war mein Maximum, und ich habe alles gegeben, daher bin ich damit zufrieden.»

Im zweiten Rennen war Bassani bester Nicht-Ducati-Pilot. «Ich hatte einen wirklich guten Start, und ich fuhr einige Runden vorn mit und kämpfte um Platz 4. Ab der Hälfte der Renndistanz hatte ich jedoch große Probleme mit dem Heck und hatte viele Rutscher. Dadurch verlor ich einige Meter auf den Fahrer vor mir», erklärte der Bimota-Pilot. «Insgesamt denke ich, wir haben in Estoril mit den Rennergebnissen einen unglaublichen Job abgeliefert. Wir haben mit dem gesamten Team hart gearbeitet, weil wir Schwierigkeiten haben, vor allem auf den Geraden, sodass wir beim Bremsen und in den Kurven alles wieder aufholen müssen. Wir müssen aus allem das Maximale extrahieren, und deshalb möchte ich dem Team dafür danken, dass es weiter alles gibt. Wir werden so bis zum Saisonende weitermachen.»

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So unauffällig wie beim vorletzten Event der Superbike-WM 2026 ist Bassani auch in der Gesamtwertung. Mit 208 WM-Punkten belegt der Italiener den siebten Rang und kämpft in Jerez mit den Ducati-Piloten Sam Lowes (225 P.) und Lorenzo Baldassarri (214 P.) um Platz 5.