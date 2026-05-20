Keine WM-Punkte für Andreas Kofler (Yamaha): Keine Kraft, viele Schmerzen

Zwei Siege 2024 sowie einen dritten und vierten Platz 2025 – die IDM-Bilanz von Andrea Kofler in Most ist ausgesprochen gut. Und als der Österreicher in der Supersport-WM 2023 im Ducati-Team D34G als Ersatz einsprang, fuhr der 21-Jährige aus dem Stand als 15. und 14. in die Punkteränge. Die Hoffnung war also berechtigt, dass Kofler die ersten Punkte seiner ersten vollen WM-Saison einfahren kann.

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Als 18. fuhr der Yamaha-Pilot sein bestes Qualifying, doch wegen Bummelns wurde Kofler für den ersten Lauf um sechs Positionen strafversetzt. In Runde 5 hatte sich der Vöcklabrucker wieder auf Platz 18 vorgearbeitet und hatte Anschluss an die Top-15, stürzte dann aber. Das zweite Rennen endete auf der 24. Position.

«Mir ist die Kraft ausgegangen und dann haben vor allem auch die Schmerzen überwogen», fasste Kofler sein viertes Rennwochenende zusammen. «Es ist eigentlich ganz gut gegangen in Most im Vergleich vor allem zum letzten Stopp in Ungarn. Aber es sind mir leider ein paar Fehler passiert. Ich habe die Sturzfolgen gespürt, weshalb mir nach der ersten Hälfte die Luft ausgegangen ist.»

Auch ohne die Bestätigung durch WM-Punkte: Kofler war in Tschechien bedeutend konkurrenzfähiger! «Ich verlasse Most mit einem positiven Gefühl, denn in der Quali war ich unter einer Sekunde an der Pole-Zeit dran und wir haben uns wieder weiterentwickelt», betonte der Polizist. «Es ist ein Lernjahr und von dem her ist jeder Schritt nach vorne wichtig.»

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