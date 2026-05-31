Seth Hammaker (Kawasaki) siegt in Pala vor Youngster Caden Dudney (Yamaha)

Auftakt der US Nationals in Pala (Kalifornien): Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker zog den Holeshot zum ersten Lauf der 250er-Klasse und führte die erste Hälfte des Rennens an, bevor sein Teamkollege Levi Kitchen von hinten nachrückte und nach einem Fehler von Hammaker die Führung übernahm. Kitchen kontrollierte das Rennen anschließend souverän von der Spitze und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 5,5 Sekunden vor Seth Hammaker und Cole Davies. Jo Shimoda arbeitete sich nach mäßigem Start nach vorne und wurde nach einem Überholmanöver in der letzten Kurve noch Vierter. Triumph-Werksfahrer Austin Forkner stürzte und musste das Rennen beenden. Auch der Brite Max Anstie musste die Box ansteuern und kam nicht ins Ziel.

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Aufholjagd von Kitchen

Red Bull KTM-Werksfahrer Julien Beaumer zog den Holeshot zum zweiten Lauf, während Levi Kitchen nur außerhalb der Top-10 aus der ersten Runde kam und sogar noch weiter zurückfiel. In der ersten Runde kam es zu einem Zwischenfall, in den Seth Hammaker, Michael Mosiman und Levi Kitchen verwickelt wurden. Kitchen stürzte und fiel ans Ende des Feldes zurück. Der Sieger des ersten Laufs startete eine Aufholjagd bis auf Platz 13.

Tagessieg für Hammaker

Nach der Hälfte des Rennens setzte sich Hammaker gegen Beaumer durch und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 4,8 Sekunden vor Julien Beaumer. Ryder DiFrancesco belegte mit weiteren 10 Sekunden Rückstand Rang 3. Hammaker gewann mit einem 2-1-Ergebnis die Tageswertung vor dem Youngster Caden Dudney und dem Neuseeländer Cole Davies.

Wer ist Caden Dudney?

Der 17-jährige Caden Dudney gewann bereits sechs AMA-Amateur-National-Championships. Bei den Loretta Lynn's Amateur Nationals 2024 holte er die Titel in den Klassen 250 B und Schoolboy 2 und wurde zum 'Amateur Rider of the Year' gewählt. Sein Aufstieg verlief extrem schnell. Nach starken Ergebnissen im SMX Next Programm wurde er Ende 2024 von Star Racing Yamaha verpflichtet. 2025 debütierte er bereits in der AMA Pro Motocross Championship und erreichte bei seinem ersten Profirennen in Unadilla Gesamtrang 11. 2026 folgte sein Einstieg in die AMA-Supercross-Meisterschaft.

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Ergebnisse US Nationals Pala, 250:

Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 2-1 Caden Dudney (USA), Yamaha, 6-4 Cole Davies (NZL), Yamaha, 3-8 Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 1-13 Julien Beaumer (USA), KTM, 11-2 Jo Shimoda (J), Honda, 4-7 Lux Turner (USA), Yamaha, 8-6 Chance Hymas (USA), Honda, 10-5 Nick Romano (USA), Kawasaki, 5-11 Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 19-3

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Tabellenstand nach Runde 1 von 11: