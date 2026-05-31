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Fermin Aldeguer (6.) nach Start-Panne: «Das war der Schlüssel!»

Fermin Aldeguer holte im Mugello-Sprint Platz 6. Nach einem missglückten Start sammelte sich der MotoGP-Pilot und kämpfte sich zurück nach vorn. Ein schlechter Start verhinderte ein besseres Ergebnis.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Fermin Aldeguer vor Enea Bastianini und Pedro Acosta
Fermin Aldeguer vor Enea Bastianini und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer vor Enea Bastianini und Pedro Acosta
© Gold & Goose

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Das Qualifying begann für Fermin Aldeguer vielversprechend. Er beendete dieses auf Platz 5 und hatte ein gutes Gefühl für das kommende elf Runden lange Sprintrennen. Der Start verlief hingegen enttäuschend. «Der Start war der Schlüssel. Ich habe einen schlechten Start gemacht und viele Positionen verloren.» So sei er zwischenzeitlich bis auf Position 11 zurückgefallen. Die erste Runde beendete er als Achter und überholte erst Pedro Acosta (KTM) und wenig später auch Diogo Moreira (Honda).

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Willkommen zum Rennwochenende in Mugello
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Foto: Gold & Goose
Willkommen in Italien
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Marc Márquez & Francesco Bagnaia
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Fabio di Giannantonio
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Ai Ogura
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Scott Redding
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Fabio di Giannantonio
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Toprak Razgatlioglu
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Marc Márquez
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Diogo Moreira
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Alex Rins
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Francesco Bagnaia
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Fermin Aldeguer & Marc Márquez
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Fermin Aldeguer
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Jorge Martin
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Fabio Quartararo
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Enea Bastianini
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Marco Bezzecchi
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Luca Marini
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Jorge Martin
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Maverick Viñales
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Brad Binder
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Qualifying - Raúl Fernández, Marco Bezzecchi & Jorge Martin
Qualifying - Raúl Fernández, Marco Bezzecchi & Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
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Jorge Martin
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Raúl Fernández
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Sprint - Jorge Martin, Raúl Fernández & Fabio di Giannantonio
Sprint - Jorge Martin, Raúl Fernández & Fabio di Giannantonio
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Willkommen zum Rennwochenende in Mugello
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Er hatte eine Erklärung, weshalb die erste Runde nicht optimal lief. Ein Konkurrent startete besser und blockierte die Linie. «Als ich nach rechts wollte, nahm ich etwas Gas weg und verlor dadurch viel Geschwindigkeit. Ich kam in einer schlechten Position in die erste Kurve. Dazu hatte ich drei Bikes auf der Innenlinie und musste schnell auf der Außenlinie sein.»

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Im Artikel erwähnt

Trotz der Startprobleme überquerte Aldeguer als Sechster die Ziellinie. «Die Pace und das Gefühl waren gut», nur der Hinterreifen habe bei den hohen Streckentemperaturen Probleme gemacht. «Die Reifentemperaturen waren heute extrem hoch, vorne wie hinten. Das machte es schwierig, den Grip während des gesamten Sprints zu managen.»

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Ob das Problem mit dem weichen Hinterreifen für alle Fahrer galt oder an der Abstimmung seines Bikes lag, ließ er offen: «Wir müssen verstehen, ob das für alle Fahrer so war oder eine Frage der Abstimmung an meinem Bike ist.» Da am Freitag das erste Training unter Mischbedingungen stattfand, hatte man zu wenig Daten, um zu bestimmen, welcher Reifen am besten für den Sprint geeignet war.

Mit Blick auf das Hauptrennen über 23 Runden zeigte sich Aldeguer zuversichtlich, den Start wolle er besser hinbekommen und auch das Reifenmanagement verbessern. In der Wertung bleibt Aldeguer WM-Zehnter mit 51 Punkten.

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