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Vorschau und Zeitplan: Auftakt der US Nationals in Pala, Deegans 450-Debüt

In den USA beginnen am kommenden Wochenende die US Nationals, die über insgesamt 11 Events ausgetragen werden. Mit besonderer Spannung wird das 450er-Debüt von Haiden Deegan (Yamaha) erwartet.

US-Motocross 450

Die US Nationals beginnen in Pala (Kalifornien)
Die US Nationals beginnen in Pala (Kalifornien)
Foto: AMA
Die US Nationals beginnen in Pala (Kalifornien)
© AMA

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Am kommenden Wochenende beginnen in Pala (Kalifornien) die US-Motocross-Meisterschaften. Für 'Dangerboy' Haiden Deegan markiert dieses Rennen seinen endgültigen Wechsel in die 450er-Klasse, nachdem er im vergangenen Jahr bereits vereinzelte Einsätze in der FIM-Supercross-WM absolvierte. Der Fox Raceway ist Deegans Heimstrecke, auf der er schon hunderte Runden absolviert hat. Auch das Comeback von Jett Lawrence ist ein großes Thema und bis zuletzt Gegenstand zahlreicher Spekulationen. Im Moment sieht es danach aus, als könnte Jett Lawrence am kommenden Wochenende auf dem Fox Raceway antreten. Damit würde es zu dem im Vorfeld stark gehypten direkten Duell zwischen Haiden Deegan und Jett Lawrence kommen.

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Jorge Prado geht motiviert in die neue Saison

Der Wechsel von Kawasaki zurück zu KTM hat Jorge Prado offensichtlich gutgetan. Der Spanier beendete die Supercross-Saison 2026 in Salt Lake City mit einem Podium. Motocross ist sein Spezialgebiet, also dürfen wir gespannt sein, wie sich der vierfache Motocross-Weltmeister in diesem Jahr in den USA behaupten wird.

Mikkel Haarup auf der Factory-Triumph 450TF

Auch der Däne Mikkel Haarup wird seinen Wechsel in die 450er-Klasse vollziehen und mit der Triumph 450TF erstmals mit Factory-Support in den Wettbewerb einsteigen. Während Triumph in die 250er-Klasse einen bemerkenswerten Einstieg hinlegte, tat sich das britische Traditionsunternehmen in der 450er-Klasse deutlich schwerer. Nun startet Triumph also erstmals mit Factory Support in die 450er-Klasse.

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Wetteraussichten

Die Wetteraussichten in Kalifornien sind bei Temperaturen von 27 Grad Celsius und niedriger Regenwahrscheinlichkeit perfekt. Die US Nationals 2026 werden über insgesamt 11 Events ausgetragen:

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AMA Pro Motocross Kalender 2026 *):

  • 30.05. – Fox Raceway (Pala), 22:00

  • 06.06. – Hangtown, 22:00

  • 13.06. – Thunder Valley, 21:00

  • 20.06. – High Point, 19:00

  • 04.07. – RedBud, 19:00

  • 11.07. – Southwick, 19:00

  • 18.07. – Spring Creek, 20:00

  • 25.07. – Washougal, 22:00

  • 15.08. – Unadilla, 22:00

  • 22.08. – Budds Creek, 19:00

  • 29.08. – Ironman, 19:00

So können die Rennen verfolgt werden:

  • Livetiming (kostenlos)

  • Livestream Race Day live (kostenlos)

  • Livestream Rennen (kostenpflichtig)

Samstag, 30. Mai 2026 *):

  • 17:00 – 250 Qualifying Gruppe B

  • 17:20 – 250 Qualifying Gruppe A

  • 17:50 – 450 Qualifying Gruppe A

  • 18:10 – 450 Qualifying Gruppe B

  • 18:50 – 250 Qualifying Gruppe B

  • 19:00 – Race Day live

  • 19:10 – 250 Qualifying Gruppe A

  • 19:30 – 450 Qualifying Gruppe A

  • 19:50 – 450 Qualifying Gruppe B

LCQ:

  • 20:35 – 250 Hoffnungslauf

  • 20:50 – 450 Hoffnungslauf

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Rennen:

  • 22:15 – 250 Lauf 1

  • 23:15 – 450 Lauf 1

Sonntag, 31. Mai:

  • 00:30 – 250 Lauf 2

  • 01:30 – 450 Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr

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  1. Vergangen

    Pala

    30.05.2026
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  2. Demnächst

    Hangtown

    06.06.2026
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  3. Demnächst

    Thunder Valley

    13.06.2026
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  4. High Point

    20.06.2026
    Zum Event

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