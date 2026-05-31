Superbike-WM 2026 in Aragón: Zweiter Lauf am Sonntag nur live als Stream

Superbike WM • Neu
SBK-WM Aragon, Grid Lauf 2: Alvaro Bautista katapultiert sich nach vorne
Um das zweite Rennen der Superbike-WM 2026 im MotorLand Aragón live zu sehen, müssen Fans der seriennahen Weltmeisterschaft auf Streamingdienste zurückgreifen.
Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.
Linear – also bei Kabel oder Satellit – ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Das Rennwochenende in Spanien steht jedoch im Konflikt mit der MotoGP in Mugello. Am Sonntag gelingt der schwierige Spagat, beide Serien in das Programm zu quetschen, jedoch nicht: Das zweite Hauptrennen wird nur als Wiederholung ab 18:05 Uhr gezeigt.
Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt. Vom Meeting im MotorLand Aragón beginnt der durchgängige
Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden.
Einzige Option für bewegte Bilder im Jahr 2026 im deutschsprachigen Raum ist der
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.
Sonntag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:15
10
SPB-WM
Warm up
09:20
09:30
10
SBK-WM
Warm up
09:40
09:50
10
SSP-WM
Warm up
10:10
9 Rd.
R3-World-Cup
Rennen 2
11:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
13:00
11 Rd.
SPB-WM
Rennen 2
14:00
15 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
15:30
18 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
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