Euro Moto Brünn: Der Plan am Sonntag – Drei Rennen und ein Pitwalk

Gestern hatte den Superbike-Piloten noch ein überraschender Regenschauer das Leben schwer gemacht. Heute hoffen alle Beteiligten auf klare Verhältnisse. In der Mittagspause ist die Boxengasse wieder für alle offen.

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Höhen und Tiefen

Höhenunterschied: 73,75 m

Lage über dem Meeresspiegel: 450 m

Steigung : max. 7,5 % auf einer Länge von 917 m

Gefälle: max. 5 % auf einer Länge von 410 m

Länge: 5.403,19 m

Breite: 15 m

Kurvenradius: min. 50 m, max. 300 m

14 Kurven: Sechs Linkskurven, acht Rechtskurven

13 Geraden: min. 35 m, max. 636,56 m

Noch mehr Brünn

Wer noch nicht genug hat, kann noch bei zahlreichen Rennwochenenden in Brünn dabei sein. Dazu gibt es vor Ort noch eine Motorsportschule, öffentliche Track Days und mit dem Polygon Brno ein Fahrsicherheitszentrum.

19.06. bis 21.06.2026 Grand Prix von Tschechien

10.07. bis 12.07.2026 Alpe Adria International Motorcycle Championship

11.09. bis 13.09.2026 Masaryk Racing Days & F1 Track Run

18.09. bis 20.09.2026 Grand Prix of Bohumil Staša

24.09. bis 27.09.2026 Porsche Sprint Challenge Central Europe

10.10. bis 11.10.2026 Race Car Show – International Hill Climb Championship

17.10. bis 17.10.2026 Tuning Show Brno

18.10. bis 18.10.2026 8h Le Brno

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Der Stream

Neben dem Live-Streaming und den Resultaten gibt es am Sonntag auch wieder den Live-Stream auf YouTube. Auf dem über fünf Kilometer langen Rundkurs ist das kein leichtes Unterfangen. «Leider sind wir wieder ohne Drohne am Start», muss Radio Viktoria-Produktionsleiter Stephan Kraus zugeben, «und mit zwei bemannten Kameras weniger. Insbesondere bei der dicht bewaldeten Strecke mit ihrem auf und ab wird es in Brünn nicht einfach, das Geschehen auf der Strecke gut zu covern. Ich freu mich auf jeden Fall mit Brünn eine weitere MotoGP Strecke im Programm zu haben.» Auch die englischsprachigen Fans werden wieder mit einem eigenen Kommentator verwöhnt. Auf Englisch gibt es die beiden Superbike-Läufe und das jeweils zweite Rennen der Euro Moto Supersport und Sportbike.

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Vanessa Georgoulas Weiterlesen

Die Sendezeiten

11:15 Uhr – Welcome Moderation

11:20 Uhr – Euro Moto Superbike RACE 1 (race start 11:30 Uhr)

12:10 Uhr – Euro Moto Sportbike RACE 2 (race start 12:20 Uhr)

14:55 Uhr – Kawasaki ZX6-R Cup RACE 2 (race start 13:00 Uhr)

13:30 Uhr – Fan Walk

14:10 Uhr – Euro Moto Supersport RACE 2 (race start 14:20 Uhr)

15:00 Uhr – Euro Moto Superbike RACE 2 (race start 15:10 Uhr)

Das Wetter

In Brünn gibt es vormittags und auch am Nachmittag lockere Bewölkung bei Temperaturen von 10 bis 25°C. Am Abend gibt es in Brünn keine Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 18 und 24 Grad. In der Nacht ist es wolkenlos bei Werten von 11°C. Mit Böen zwischen 9 und 18 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Sonntag den, 31.05.2026

09.00 bis 09.20 Uhr Q2 ADAC Junior Cup

09.25 bis 10.20 Uhr Warm up

10.40 bis 11.10 Uhr Rennen 2 ADAC Junior Cup

11.30 bis 12.05 Uhr Rennen 1 Euro Moto Superbike

12.20 bis 12.50 Uhr Rennen 2 Euro Moto Sportbike

13.00 bis 13.30 Uhr Rennen 2 Kawasaki Cup

13.30 bis 14.00 Uhr Fan Walk

14.20 bis 14.55 Uhr Rennen 2 Euro Moto Supersport

15.10 bis 15.45 Uhr Rennen 2 Euro Moto Superbike

15.55 bis 16.25 Uhr Rennen 2 Pro STK Cup

16.35 bis 17.05 Uhr Rennen 1 Twin Cup

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