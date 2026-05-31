Euro Moto Brünn: Der Plan am Sonntag – Drei Rennen und ein Pitwalk

Euro Moto Sportbike • Neu
Euro Moto Brünn: Jakob Rosenthaler regiert in der Sportbike-Klasse
Am Sonntag sind Fans und Fahrer der Euro Moto am letzten Tag des zweiten Saison-Treffens angekommen. Es gibt noch viel zu sehen und noch mehr Punkte zu verteilen.
Gestern hatte den Superbike-Piloten noch ein überraschender Regenschauer das Leben schwer gemacht. Heute hoffen alle Beteiligten auf klare Verhältnisse. In der Mittagspause ist die Boxengasse wieder für alle offen.
Höhenunterschied: 73,75 m
Lage über dem Meeresspiegel: 450 m
Steigung : max. 7,5 % auf einer Länge von 917 m
Gefälle: max. 5 % auf einer Länge von 410 m
Länge: 5.403,19 m
Breite: 15 m
Kurvenradius: min. 50 m, max. 300 m
14 Kurven: Sechs Linkskurven, acht Rechtskurven
13 Geraden: min. 35 m, max. 636,56 m
Wer noch nicht genug hat, kann noch bei zahlreichen Rennwochenenden in Brünn dabei sein. Dazu gibt es vor Ort noch eine Motorsportschule, öffentliche Track Days und mit dem Polygon Brno ein Fahrsicherheitszentrum.
19.06. bis 21.06.2026 Grand Prix von Tschechien
10.07. bis 12.07.2026 Alpe Adria International Motorcycle Championship
11.09. bis 13.09.2026 Masaryk Racing Days & F1 Track Run
18.09. bis 20.09.2026 Grand Prix of Bohumil Staša
24.09. bis 27.09.2026 Porsche Sprint Challenge Central Europe
10.10. bis 11.10.2026 Race Car Show – International Hill Climb Championship
17.10. bis 17.10.2026 Tuning Show Brno
18.10. bis 18.10.2026 8h Le Brno
Neben dem Live-Streaming und den Resultaten gibt es am Sonntag auch wieder den Live-Stream auf YouTube. Auf dem über fünf Kilometer langen Rundkurs ist das kein leichtes Unterfangen. «Leider sind wir wieder ohne Drohne am Start», muss Radio Viktoria-Produktionsleiter Stephan Kraus zugeben, «und mit zwei bemannten Kameras weniger. Insbesondere bei der dicht bewaldeten Strecke mit ihrem auf und ab wird es in Brünn nicht einfach, das Geschehen auf der Strecke gut zu covern. Ich freu mich auf jeden Fall mit Brünn eine weitere MotoGP Strecke im Programm zu haben.» Auch die englischsprachigen Fans werden wieder mit einem eigenen Kommentator verwöhnt. Auf Englisch gibt es die beiden Superbike-Läufe und das jeweils zweite Rennen der Euro Moto Supersport und Sportbike.
11:15 Uhr – Welcome Moderation
11:20 Uhr – Euro Moto Superbike RACE 1 (race start 11:30 Uhr)
12:10 Uhr – Euro Moto Sportbike RACE 2 (race start 12:20 Uhr)
14:55 Uhr – Kawasaki ZX6-R Cup RACE 2 (race start 13:00 Uhr)
13:30 Uhr – Fan Walk
14:10 Uhr – Euro Moto Supersport RACE 2 (race start 14:20 Uhr)
15:00 Uhr – Euro Moto Superbike RACE 2 (race start 15:10 Uhr)
In Brünn gibt es vormittags und auch am Nachmittag lockere Bewölkung bei Temperaturen von 10 bis 25°C. Am Abend gibt es in Brünn keine Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 18 und 24 Grad. In der Nacht ist es wolkenlos bei Werten von 11°C. Mit Böen zwischen 9 und 18 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)
09.00 bis 09.20 Uhr Q2 ADAC Junior Cup
09.25 bis 10.20 Uhr Warm up
10.40 bis 11.10 Uhr Rennen 2 ADAC Junior Cup
11.30 bis 12.05 Uhr Rennen 1 Euro Moto Superbike
12.20 bis 12.50 Uhr Rennen 2 Euro Moto Sportbike
13.00 bis 13.30 Uhr Rennen 2 Kawasaki Cup
13.30 bis 14.00 Uhr Fan Walk
14.20 bis 14.55 Uhr Rennen 2 Euro Moto Supersport
15.10 bis 15.45 Uhr Rennen 2 Euro Moto Superbike
15.55 bis 16.25 Uhr Rennen 2 Pro STK Cup
16.35 bis 17.05 Uhr Rennen 1 Twin Cup
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