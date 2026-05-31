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Formel-1-Weltmeister Lando Norris: «Ferrari wird die Monaco-Pole erobern»

Lando Norris konnte 2025 erstmals den Monaco-GP für sich entscheiden. Der McLaren-Star spricht über seine Erwartungen für das diesjährige Rennen im Fürstentum und benennt einen klaren Favoriten.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris freut sich auf die WM-Runde in Monaco
Lando Norris freut sich auf die WM-Runde in Monaco
Foto: Taidgh Barron
Lando Norris freut sich auf die WM-Runde in Monaco
© Taidgh Barron

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Lando Norris hat im vergangenen Jahr auf dem Weg zum WM-Titel einen besonderen Triumph feiern dürfen. Zum ersten Mal in seiner GP-Karriere schaffte es der McLaren-Pilot in Monte Carlo als Erster ins Ziel. Den Grundstein für den prestigeträchtigen Sieg legte er bereits tags zuvor im Qualifying mit der Eroberung der Pole-Position. Diese sicherte er sich mit der schnellsten Runde, die jemals in Monaco verzeichnet wurde: Er legte die 3,337 km lange Runde des berühmten Strassenkurses in 1:09,954 min zurück.

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Damit sorgte er nicht nur für Jubel bei seinen eigenen Fans, sondern auch für Enttäuschung bei den Einheimischen, die Lokalmatador Charles Leclerc die Daumen gedrückt hatten. Der Monegasse hatte in den freien Trainings die Hoffnungen auf einen Triumph geschürt, denn er hatte alle drei Sessions an der Spitze der Zeitenliste abgeschlossen. Doch als es darauf ankam, war Norris nicht zu schlagen, und Leclerc musste sich mit der zweitschnellsten Runde begnügen.

Ferrari in der Favoritenrolle

Kann Norris das Kunststück in diesem Jahr wiederholen? Er selbst rechnet mit einem roten Renner auf der Pole-Position, wie er im Fahrerlager von Montreal verriet. Nach seinem bitteren Aus im Kanada-GP beteuerte der Weltmeister: «Wir sind immer noch zuversichtlich, auch wenn klar ist, dass Mercedes noch einen Vorsprung hat. Aber die Strecke hier ist ein Sonderfall, und das trifft auch auf Monaco zu, der Strassenkurs unterscheidet sich klar von anderen Pisten, wir müssen also das darauffolgende Rennen in Barcelona abwarten, bis wir wissen, wie das Kräfteverhältnis genau aussieht.»

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«Ich freue mich auf das Rennen in Spanien und auch auf die WM-Runde in Monaco, denn da lief es im vergangenen Jahr wirklich gut für uns. Allerdings denke ich, dass Ferrari die Monaco-Pole erobern wird, denn in den langsameren Passagen haben sie eine deutlich bessere Performance als alle anderen Teams», prophezeite der 26-Jährige. «Trotzdem freue ich mich natürlich auf Monaco, denn es ist ein ganz besonderes Rennen und ich erlebte im vergangenen Jahr eines meiner besten und aufregendsten Rennwochenenden. Aber das heisst nicht, dass ich sagen kann, wir werden dort unschlagbar sein. Man kann allerdings nie wissen, wie es laufen wird.»

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