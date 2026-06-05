Vor dem zweiten Lauf in Hangtown sind weitere US-Protagonisten verletzt

Nach Bekanntwerden des Ausfalls von Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac , werden vor dem zweiten Lauf der US Nationals in Hangtown (Kalifornien) weitere verletzungsbedingte Ausfälle bekannt.

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Eli Tomac stürzte in der ersten Runde des ersten Laufs und zog sich Bänder- und Muskelverletzungen im Nackenbereich zu. Außerdem bereitet ihm die Hüfte, die er sich schon während der Supercross-Saison verletzt hatte, Probleme.

Ausfälle in der 450er Klasse

Neben Eli Tomac fehlt in der 450er Klasse Joey Savatgy, der sich während der Supercross-Saison das Handgelenk ausgekugelt hatte. Malcolm Stewart verdrehte sich beim Motocross-Saisonauftakt auf dem Fox Raceway das Knie. Ob er in Hangtown starten kann, ist im Moment noch ungewiss.

Weitere Verletzte in der 250er Klasse

Star Racing Yamaha-Werksfahrer Max Anstie stürzte im Qualifying von Pala. Der Brite trat zwar an, muss aber jetzt am Wochenende in Hangtown zurückstecken. Cameron McAdoo laboriert noch immer an seiner beim Supercross-Finale in Salt Lake City gebrochenen Hand. Coty Schock fällt wegen einer im Training zugezogenen Handgelenksverletzung aus. Jalek Swoll zog sich während der SX-Saison eine Achillessehnenverletzung zu und fällt weiterhin aus. Pierce Brown fehlt wegen eines Schlüsselbeinbruchs. Drew Adams hadert weiterhin an einer Armverletzung, die er sich während der Supercross-Saison zugezogen hatte.

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Das tieferliegende Problem

Nicht nur in den USA wird über die Anzahl der Rennen über das Jahr und zu kurze Erholungsphasen diskutiert. Besonders hart ist die Saison für die US-Profis, deren Saison Anfang Januar mit den Supercross-Meisterschaften über 17 Events beginnt. Nach einer kurzen Pause geht es mit den US Nationals über 11 Runden und 22 Rennen direkt bis Ende August weiter. Einige Fahrer nehmen danach noch an den FIM Supercross-WM teil. Außerdem steht Anfang Oktober noch das Motocross der Nationen im Rennkalender. Die beiden Lawrence-Brüder haben deshalb bereits angekündigt, dass sie in diesem Jahr nicht für das Motocross der Nationen und das Unternehmen Titelverteidigung zur Verfügung stehen.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Die Coenen-Brüder gehen den umgekehrten Weg

Während sich viele Fahrer über die Zahl der Rennen beklagen, ist den belgischen Coenen-Brüdern der Kalender offensichtlich noch zu entspannt. Nach dem Kegums-Grand-Prix am kommenden Wochenende werden sich die Zwillinge auf den Weg über den Atlantik begeben, um am WM-freien Wochenende in Thunder Valley an den Start zu gehen. Beide Brüder führen die WM an. Es wird spannend zu beobachten, wie sich die WM-Führenden in Amerika behaupten.