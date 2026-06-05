US-Motocross 450
Vor dem zweiten Lauf in Hangtown sind weitere US-Protagonisten verletzt
Die US Nationals gehen am kommenden Wochenende in Hangtown in ihre zweite Runde. Besonders in der 250er Klasse gibt es zahlreiche prominente Ausfälle durch Verletzungen.
Nach Bekanntwerden des
Eli Tomac stürzte in der
Ausfälle in der 450er Klasse
Neben Eli Tomac fehlt in der 450er Klasse Joey Savatgy, der sich während der Supercross-Saison das Handgelenk ausgekugelt hatte. Malcolm Stewart verdrehte sich beim Motocross-Saisonauftakt auf dem Fox Raceway das Knie. Ob er in Hangtown starten kann, ist im Moment noch ungewiss.
Weitere Verletzte in der 250er Klasse
Star Racing Yamaha-Werksfahrer Max Anstie stürzte im Qualifying von Pala. Der Brite trat zwar an, muss aber jetzt am Wochenende in Hangtown zurückstecken. Cameron McAdoo laboriert noch immer an seiner beim Supercross-Finale in Salt Lake City gebrochenen Hand. Coty Schock fällt wegen einer im Training zugezogenen Handgelenksverletzung aus. Jalek Swoll zog sich während der SX-Saison eine Achillessehnenverletzung zu und fällt weiterhin aus. Pierce Brown fehlt wegen eines Schlüsselbeinbruchs. Drew Adams hadert weiterhin an einer Armverletzung, die er sich während der Supercross-Saison zugezogen hatte.
Das tieferliegende Problem
Nicht nur in den USA wird über die Anzahl der Rennen über das Jahr und zu kurze Erholungsphasen diskutiert. Besonders hart ist die Saison für die US-Profis, deren Saison Anfang Januar mit den Supercross-Meisterschaften über 17 Events beginnt. Nach einer kurzen Pause geht es mit den US Nationals über 11 Runden und 22 Rennen direkt bis Ende August weiter. Einige Fahrer nehmen danach noch an den FIM Supercross-WM teil. Außerdem steht Anfang Oktober noch das Motocross der Nationen im Rennkalender. Die beiden Lawrence-Brüder haben deshalb bereits angekündigt, dass sie in diesem Jahr nicht für das Motocross der Nationen und das Unternehmen Titelverteidigung zur Verfügung stehen.
Die Coenen-Brüder gehen den umgekehrten Weg
Während sich viele Fahrer über die Zahl der Rennen beklagen, ist den belgischen Coenen-Brüdern der Kalender offensichtlich noch zu entspannt. Nach dem Kegums-Grand-Prix am kommenden Wochenende werden sich die Zwillinge auf den Weg über den Atlantik begeben, um am WM-freien Wochenende in Thunder Valley an den Start zu gehen. Beide Brüder führen die WM an. Es wird spannend zu beobachten, wie sich die WM-Führenden in Amerika behaupten.
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