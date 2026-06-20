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Cole Davies (Yamaha): Doppelsieg in High Point, Crash von Seth Hammaker

Der neuseeländische Yamaha-Werksfahrer Cole Davies gewann beide Läufe der 4. Etappe der US Nationals in High Point (Pennsylvania). Seth Hammaker stürzte im zweiten Lauf und musste aufgeben.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Motocross 250

Cole Davies gewann in High Point
Cole Davies gewann in High Point
Foto: AMA
Cole Davies gewann in High Point
© AMA

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4. Lauf der US Nationals in High Point: Der neuseeländische Yamaha-Werksfahrer Cole Davies war bereits im Qualifying der Schnellste und startete von der Pole-Position ins Rennen.

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Kombiniertes Qualifying 250

  1. Cole Davies (NZ), Yamaha, 2:04.283

  2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, +0.177

  3. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, +0.729

  4. Julien Beaumer (USA), KTM, +1.010

  5. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, +1.123

  6. Michael Mosiman (USA), Yamaha, +1.130

Erster Lauf, Crash von Julien Beaumer

Casey Cochran (Husqvarna) zog den Holeshot zum ersten Lauf, aber Red Bull KTM-Werksfahrer Julien Beaumer übernahm die frühe Führung. Cole Davies und Jo Shimoda folgten und orientierten sich ebenfalls sofort nach vorne. Beaumer hatte einen Vorsprung von etwa fünf Sekunden herausgefahren, doch er ging nach dem Zielsprung zu Boden, so dass Davies die Führung erbte. Beaumer blieb für den Rest des Rennens zwar in Schlagdistanz zu Davies, kam aber am Ende nicht an ihm vorbei. Levi Kitchen stürzte und fiel auf Platz 6 zurück. Cole Davies gewann mit einem Vorsprung von 1,5 Sekunden vor Beaumer, Shimoda, Cochran und Seth Hammaker.

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Kayden Minear: Das nächste Aussie-Supertalent

Cole Davies zog den Holeshot zum zweiten Lauf und ließ danach nichts mehr anbrennen. Dahinter flogen allerdings die Fetzen: Seth Hammaker, der in High Point als Meisterschaftsführender antrat, verlor nach einem Sprung vor der Boxengasse die Kontrolle und stürzte. Bei der Landung beschleunigte er und sein Bike entglitt ihm aus der Gewalt mit einem unkontrollierten Wheelie. Hammakers Crash erinnerte an den spektakulären Sturz von Ryan Villopoto 2015 im Trentino. Der Kawasaki-Werksfahrer zog sich eine Schulterverletzung zu und musste das Rennen beenden.

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Kayden Minear: Das nächste Aussie-Supertalent

Der zweite Lauf war geprägt vom Duell zwischen dem australischen Talent Kayden Minear und Jo Shimoda (HRC). Der 17-jährige Minear holte in High Point nach Platz 10 im ersten Lauf sein erstes Podium und beendete den Tag mit einem 10-3-Resultat auf Gesamtrang 5.

Lage an der Tabellenspitze

Nach dem Ausfall von Hammaker im zweiten Lauf ist nun Levi Kitchen der alleinige Tabellenführer, aber Jo Shimoda ist ihm mit nur noch einem Punkt Rückstand direkt auf den Fersen. Auch Julien Beaumer, der den Tag auf Platz 2 beendete, konnte seinen Rückstand von 13 auf 2 Punkte verkürzen. An der Tabellenspitze wurde es nun also enger. Die 5. Etappe der US Nationals findet in zwei Wochen (4. Juli) in RedBud statt.

Ergebnis High Point 250:

  1. Cole Davies (NZ), Yamaha, 1–1

  2. Julien Beaumer (USA), KTM, 2–2

  3. Jo Shimoda (J), Honda, 3–4

  4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 6–5

  5. Kayden Minear (AUS), Yamaha, 10–3

  6. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 7–6

  7. Casey Cochran (USA), Husqvarna, 4–11

  8. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 9–9

  9. Chance Hymas (USA), Honda, 13–8

  10. Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 12–10

Stand nach 4 von 11 Etappen:

  1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 150

  2. Jo Shimoda (J), Honda, 149 (-1)

  3. Julien Beaumer (USA), KTM, 148 (-2)

  4. Cole Davies (NZ), Yamaha, 143 (-7)

  5. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 134 (-16)

  6. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 111 (-39)

  7. Kayden Minear (AUS), Yamaha, 101 (-49)

  8. Nick Romano (USA), Yamaha, 101 (-49)

  9. Chance Hymas (USA), Honda, 90 (-60)

  10. Caden Dudney (USA), Yamaha, 73 (-77)

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