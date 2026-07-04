Cole Davies (Yamaha) siegt in RedBud, Jo Shimoda (HRC) ist Tabellenführer

5. Etappe der US Nationals in RedBud (Michigan): Der neuseeländische Star-Racing-Yamaha-Werksfahrer Cole Davies war im kombinierten Qualifying am Vormittag der Schnellste und startete von der Pole-Position. Jo Shimoda (HRC) war am Vormittag auf Platz 11 4,4 Sekunden langsamer als Polesetter Davies.

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Kombiniertes Qualifying 250:

Cole Davies (NZL), Yamaha, 2:19.661 Caden Dudney (USA), Yamaha, +1.387 Levi Kitchen (USA), Kawasaki, +2.420 Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, +2.421 Michael Mosiman (USA), Yamaha, +3.856 Drew Adams (USA), Kawasaki, +3.933 Julien Beaumer (USA), KTM, +3.946 Casey Cochran (USA), Husqvarna, +3.970 Daxton Bennick (USA), Husqvarna, +4.313 Kayden Minear (AUS), Yamaha, +4.351 Jo Shimoda (J), Honda, +4.421 Chance Hymas (USA), Honda, +4.534

Zweiter Lauf

Cole Davies zog erneut den Holeshot vor Chance Hymas. Casey Cochran, der bereits in den vergangenen Rennen überzeugt hatte, ging an Hymas vorbei. Auch Jo Shimoda kam gut aus dem Gatter und lag auf Rang vier, während Levi Kitchen nur als Achter aus der ersten Runde zurückkehrte.

Julien Beaumer kämpfte sich nach einem missglückten Start nach vorne, doch er stürzte erneut und büßte damit wichtige Punkte ein. Auch Caden Dudney, der im ersten Lauf noch mit einer starken Leistung geglänzt hatte, stürzte im zweiten Lauf. Acht Minuten vor Ultimo stürzte Levi Kitchen und fiel auf den sechsten Platz zurück. An der Spitze schloss Shimoda die Lücke zu Davies und ging drei Minuten vor dem Ziel außen an ihm vorbei. Zwei Runden vor Schluss überholte Kitchen noch Hymas und arbeitete sich wieder auf Rang fünf nach vorne.

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Shimoda gewann schließlich den zweiten Lauf vor Davies und Ryder DiFrancesco. Der Gesamtsieg ging mit den Plätzen 1 und 2 an Cole Davies, während Shimoda mit seinem Laufsieg die Meisterschaftsführung übernahm. Er führt nach 5 von 11 Etappen mit einem Vorsprung von 4 Punkten.

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Ergebnis RedBud 250:

Cole Davies (NZL), Yamaha, 1-2 Jo Shimoda (J), Honda, 3-1 Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 6-3 Casey Cochran (USA), Husqvarna, 5-4 Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 4-5 Caden Dudney (USA), Yamaha, 2-12 Chance Hymas (USA), Honda, 8-6 Carson Mumford (USA), KTM, 11-7 Kayden Minear (AUS), Yamaha, 9-9 Nate Thrasher (USA), Yamaha, 10-10

Tabelle nach Etappe 5 von 11: