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Cole Davies (Yamaha) siegt in RedBud, Jo Shimoda (HRC) ist Tabellenführer

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der neuseeländische Star-Racing-Yamaha-Werksfahrer Cole Davies die 5. Etappe der AMA Pro Motocross Championships in RedBud vor Jo Shimoda (HRC).

Thoralf Abgarjan

Von

US-Motocross 250

Cole Davies gewann in RedBud
Cole Davies gewann in RedBud
Foto: Yamaha
Cole Davies gewann in RedBud
© Yamaha

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Im Artikel erwähnt

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5. Etappe der US Nationals in RedBud (Michigan): Der neuseeländische Star-Racing-Yamaha-Werksfahrer Cole Davies war im kombinierten Qualifying am Vormittag der Schnellste und startete von der Pole-Position. Jo Shimoda (HRC) war am Vormittag auf Platz 11 4,4 Sekunden langsamer als Polesetter Davies.

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Kombiniertes Qualifying 250:

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 2:19.661

  2. Caden Dudney (USA), Yamaha, +1.387

  3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, +2.420

  4. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, +2.421

  5. Michael Mosiman (USA), Yamaha, +3.856

  6. Drew Adams (USA), Kawasaki, +3.933

  7. Julien Beaumer (USA), KTM, +3.946

  8. Casey Cochran (USA), Husqvarna, +3.970

  9. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, +4.313

  10. Kayden Minear (AUS), Yamaha, +4.351

  11. Jo Shimoda (J), Honda, +4.421

  12. Chance Hymas (USA), Honda, +4.534

Zweiter Lauf

Cole Davies zog erneut den Holeshot vor Chance Hymas. Casey Cochran, der bereits in den vergangenen Rennen überzeugt hatte, ging an Hymas vorbei. Auch Jo Shimoda kam gut aus dem Gatter und lag auf Rang vier, während Levi Kitchen nur als Achter aus der ersten Runde zurückkehrte.

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Im Artikel erwähnt

Julien Beaumer kämpfte sich nach einem missglückten Start nach vorne, doch er stürzte erneut und büßte damit wichtige Punkte ein. Auch Caden Dudney, der im ersten Lauf noch mit einer starken Leistung geglänzt hatte, stürzte im zweiten Lauf. Acht Minuten vor Ultimo stürzte Levi Kitchen und fiel auf den sechsten Platz zurück. An der Spitze schloss Shimoda die Lücke zu Davies und ging drei Minuten vor dem Ziel außen an ihm vorbei. Zwei Runden vor Schluss überholte Kitchen noch Hymas und arbeitete sich wieder auf Rang fünf nach vorne.

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Shimoda gewann schließlich den zweiten Lauf vor Davies und Ryder DiFrancesco. Der Gesamtsieg ging mit den Plätzen 1 und 2 an Cole Davies, während Shimoda mit seinem Laufsieg die Meisterschaftsführung übernahm. Er führt nach 5 von 11 Etappen mit einem Vorsprung von 4 Punkten.

Ergebnis RedBud 250:

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 1-2

  2. Jo Shimoda (J), Honda, 3-1

  3. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 6-3

  4. Casey Cochran (USA), Husqvarna, 5-4

  5. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 4-5

  6. Caden Dudney (USA), Yamaha, 2-12

  7. Chance Hymas (USA), Honda, 8-6

  8. Carson Mumford (USA), KTM, 11-7

  9. Kayden Minear (AUS), Yamaha, 9-9

  10. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 10-10

Tabelle nach Etappe 5 von 11:

  1. Jo Shimoda (J), Honda, 194

  2. Cole Davies (NZL), Yamaha, 190, (-4)

  3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 185, (-9)

  4. Julien Beaumer (USA), KTM, 159, (-35)

  5. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 147, (-47)

  6. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 134, (-60)

  7. Kayden Minear (AUS), Yamaha, 127, (-67)

  8. Chance Hymas (USA), Honda, 120, (-74)

  9. Nick Romano (USA), Yamaha, 116, (-78)

  10. Caden Dudney (USA), Yamaha, 105, (-89)

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Jo Shimoda

Placeholder - Racer

Jo Shimoda

30

16

36:52,398

2:14,829

25

02

Placeholder - Racer

Cole Davies

Placeholder - Racer

Cole Davies

37

16

+11,132

2:14,799

22

03

Placeholder - Racer

Ryder DiFrancesco

Placeholder - Racer

Ryder DiFrancesco

34

16

+18,034

2:16,164

20

04

Placeholder - Racer

Casey Cochran

Placeholder - Racer

Casey Cochran

59

16

+21,325

2:16,178

18

05

Placeholder - Racer

Levi Kitchen

Placeholder - Racer

Levi Kitchen

47

16

+28,176

2:15,930

17

06

Placeholder - Racer

Chance Hymas

Placeholder - Racer

Chance Hymas

29

16

+29,129

2:16,821

16

07

Placeholder - Racer

Carson Mumford

Placeholder - Racer

Carson Mumford

71

16

+30,560

2:17,947

15

08

Placeholder - Racer

Michael Mosiman

Placeholder - Racer

Michael Mosiman

23

16

+40,880

2:18,559

14

09

Placeholder - Racer

Kayden Minear

Placeholder - Racer

Kayden Minear

99

16

+50,916

2:18,150

13

10

Placeholder - Racer

Nate Thrasher

Placeholder - Racer

Nate Thrasher

25

16

+53,583

2:19,902

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