Jett Lawrence (HRC) mit Doppelsieg in Hangtown, Pech für Jorge Prado (KTM)

2. Lauf der US Nationals in Hangtown (Kalifornien): Nur eine Woche nach seinem Comeback und einer Verletzungsunterbrechung von fast einem halben Jahr übernahm der australische Überflieger Jett Lawrence bereits im Qualifying das Zepter und legte eine Rundenzeit vor, die mehr als eine halbe Sekunde schneller war als die von Hayden Deegan (Yamaha) auf Platz 2. Zwar kann Jett noch immer nicht schmerzfrei laufen und humpelt durchs Fahrerlager, aber auf dem Motorrad merkt man von diesen Problemen nichts. Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado qualifizierte sich auf Platz 3 mit einem Rückstand von 0,6 Sekunden.

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Qualifying Hangtown

Jett Lawrence (AUS), Honda, 1:49.886 Haiden Deegan (USA), Yamaha, +0.503 Jorge Prado (E), KTM, +0.657 Hunter Lawrence (AUS), Honda, +0.911 Justin Cooper (USA), Yamaha, +1.128 R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, +1.943

Jett Lawrence: Holeshot und Laufsieg

Der Australier zog im ersten Lauf den Holeshot und dominierte das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde. In der Anfangsphase führten die beiden Lawrence-Brüder vor Deegan und Prado. Chase Sexton (Kawasaki) stürzte in der Anfangsphase übers Vorderrad und fiel bis außerhalb der Top-10 zurück. Deegan attackierte Hunter Lawrence hart, aber der Tabellenführer behielt die Oberhand und blieb bis zum Ende des ersten Laufs auf Platz 2.

Jett Lawrence zog im ersten Lauf den Holeshot Foto: AMA Jett Lawrence zog im ersten Lauf den Holeshot © AMA

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Ausfall von Jorge Prado mit Technikdefekt

In den letzten beiden Runden des ersten Laufs legte Jorge Prado die schnellsten Rundenzeiten vor, doch er musste das Rennen in der letzten Runde mit technischem Defekt am Streckenrand frustriert aufgeben. Damit rückte der französische Ducati-Werksfahrer Dylan Ferrandis auf Platz 4 vor. Sein Teamkollege Justin Barcia wurde Zehnter.

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Jorge Prado fiel im ersten Lauf von Hangtown aus Foto: AMA Jorge Prado fiel im ersten Lauf von Hangtown aus © AMA

Neustart nach Rennabbruch

In der ersten Kurve nach dem Start kam es zu einem Massencrash. Aaron Plessinger (KTM) flog über den Lenker ab und riss weitere Fahrer mit zu Boden. Auch Jorge Prado musste die Strecke verlassen. Jett Lawrence zog den Holeshot und übernahm die Führung, doch Yamaha-Werksfahrer Justin Cooper flog am Ende einer Bergab-Passage über den Lenker ab und blieb bewusstlos am Boden liegen, sodass das Rennen mit roter Flagge abgebrochen wurde. Über den Zustand von Cooper liegen zurzeit noch keine Informationen vor.

Der zweite Lauf in Hangtown wurde mit roter Flagge abgebrochen Foto: AMA Der zweite Lauf in Hangtown wurde mit roter Flagge abgebrochen © AMA

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Jett Lawrence dominierte erneut

Yamaha-Werksfahrer Cooper Webb, der vor dem Rennabbruch ebenfalls gestürzt war, zog nach dem Neustart den Holeshot, doch Jett und Hunter gingen schnell an ihm vorbei. Hunter blieb über weite Strecken direkt an Jetts Hinterrad, kam jedoch nie nah genug heran, um ein Überholmanöver starten zu können. Nach der Hälfte des Rennens zog Jett das Tempo deutlich an und setzte sich ab. Nach dem Rennen erklärte Jett, dass er zunächst Energie gespart habe, um am Ende einen Angriff zu starten und Hunters Rhythmus zu brechen. Das funktionierte perfekt, denn Hunter konnte das Tempo am Ende nicht mehr mitgehen.

Kein guter Start für Haiden Deegan

Haiden Deegan hatte in diesem Rennen keinen guten Start, arbeitete sich aber kontinuierlich nach vorne. Zunächst überholte er Garrett Marchbanks (Kawasaki) und übernahm Rang 6. Anschließend überholte er auch Dylan Ferrandis und Justin Barcia und schloss zu Chase Sexton auf Rang 3 auf. Sexton leistete kaum Gegenwehr, als Deegan attackierte, sodass Deegan den zweiten Lauf ebenfalls auf dem dritten Platz beendete. Am Ende des zweiten Laufs kam Sexton zwar wieder etwas näher an Deegan heran, doch er kam nicht mehr in Schlagdistanz zum Yamaha-Werksfahrer.

Jorge Prado betrieb Schadensbegrenzung

Jorge Prado hatte aufgrund seines Ausfalls im ersten Lauf und entsprechend der AMA-Regeln den schlechtesten Startplatz für den zweiten Lauf und hatte einen entsprechend schlechten Start. Der Spanier musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten und kämpfte sich immerhin bis auf Platz 13 vor. Mit einem 36-13-Ergebnis beendete Prado den Tag enttäuscht auf Gesamtrang 17.

Lage an der Tabellenspitze

Jett Lawrence gewann in Hangtown mit einem Doppelsieg und rückte damit von Tabellenplatz 3 auf Platz 2 vor. Hunter Lawrence wurde mit zwei zweiten Plätzen Zweiter der Gesamtwertung, bleibt damit aber vorerst Tabellenführer mit einem Vorsprung von 6 Punkten gegenüber seinem jüngeren Bruder. Haiden Deegan stand mit zwei dritten Plätzen auf Podiumsrang 3 und verbesserte sich in der Tabelle von Platz 5 auf 3. Jorge Prado fiel von Platz 2 auf Rang 7 zurück und hat nach 2 von 11 Veranstaltungen bereits einen Rückstand von 41 Punkten.

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Nächster Stopp: Thunder Valley mit Lucas Coenen

In der kommenden Woche geht es in Thunder Valley (Colorado) mit dem 3. Meisterschaftslauf weiter und bei diesem Rennen wird WM-Leader Lucas Coenen (KTM) erwartet, der am heutigen Sonntag (7. Juni) im lettischen Kegums von der Pole-Position in die Wertungsläufe zum 8. Lauf der Motocross-WM 2026 ins Rennen geht.

450 Ergebnis Hangtown:

Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1 Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-2 Haiden Deegan (USA), Yamaha, 3-3 Dylan Ferrandis (F), Ducati, 4-6 Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 6-5 R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 5-7 Chase Sexton (USA), Kawasaki, 11-4 Cooper Webb (USA), Yamaha, 9-9 Mikkel Haarup (DK), Triumph, 7-12 Justin Barcia (USA), Ducati, 10-10

450 Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 11:

Hunter Lawrence (AUS), 94 Punkte Jett Lawrence (AUS), 88 (-6) Haiden Deegan (USA), 75 (-19) R.J. Hampshire (USA), 63 (-31) Chase Sexton (USA), 61 (-33) Dylan Ferrandis (F), 59 (-35) Jorge Prado (E), 53 (-41) Justin Cooper (USA), 50 (-44) Garrett Marchbanks (USA), 47 (-47) Mikkel Haarup (DK), 45 (-49) Cooper Webb (USA), 44 (-50)

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