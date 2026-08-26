Offiziell: Coenen-Brüder wechseln 2027 in die USA, kein Start in Ironman

Die ursprünglichen Pläne der Coenen-Brüder schienen nach den Ereignissen der Saison 2026 etwas ins Wanken geraten zu sein. Als WM-Führende beider Klassen kam es bei ihren Gastauftritten in den USA zu einer plötzlichen Wendung: Sacha brach sich das Schlüsselbein, gewann aber trotzdem in der 250er Klasse. Lucas flog im ersten 450er Rennen von Southwick so heftig ab, dass er zum zweiten Lauf nicht mehr antreten konnte. Wenige Tage später stürzte Lucas im MXGP-Qualifikationsrennen von Foxhills (England) erneut, fiel mit einer Hüftverletzung aus und verlor die WM-Führung. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er die Klasse klar dominiert.

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Supercross und Motocross

Die belgischen Zwillinge unterzeichneten jetzt einen Mehrjahresvertrag. Im kommenden Jahr wird Lucas in der 450er Klasse im Bereich Supercross und Motocross antreten. Sacha wird die 250er KTM bewegen. Ob er an der Ost- oder Westküste starten wird, ist noch nicht entschieden.

Statement der Coenen-Brüder

«2027 wird eine große Veränderung für die Familie sein», erklärte Lucas, «aber es ist ein Traum, diesen Schritt zu machen.» Sacha Coenen hat mit 25 Punkten Rückstand zur Tabellenspitze der MX 2-WM noch die Chance, in den letzten 3 Grands-Prix den Titel zu holen. «Wir haben dieses Jahr immer noch große Ziele für den Rest von MX2-WM. Jetzt können wir uns auf dieses Ziel konzentrieren und uns auch auf 2027 vorbereiten. Es wird viel zu lernen geben, aber es ist das, was wir tun wollen. Es ist sehr cool, diese Gelegenheit zu haben. Ich kann es kaum erwarten.»

Saisonfinale in Ironman

Ursprünglich wollten die Coenen-Brüder beim Saisonfinale der US Nationals in Ironman am kommenden Wochenende starten. Sacha Coenen wird definitiv nicht dabei sein. Der Grund ist der offene MX2-Titelkampf. Sacha will sich auf die letzten drei Grands Prix konzentrieren. Bei Lucas Coenen ist ein Start dagegen noch nicht endgültig abgesagt. Fraglich ist sein körperlicher Zustand, der eher gegen einen weiteren US-Einsatz spricht.

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