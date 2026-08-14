Jorge Prado bleibt bei Red Bull KTM: «Die besten Jahre liegen noch vor uns»

Als Jorge Prado 2025 sein Engagement im Kawasaki-Werksteam vorzeitig aufkündigte, gestaltete sich die Rückkehr zu KTM als nicht unproblematisch. So konnte er beispielsweise nicht am Motocross der Nationen auf dem Ironman Raceway teilnehmen, obwohl er für das spanische Team zur Verfügung stand. Jetzt, ein Jahr später, zeigt sich ein ganz anderes Bild: Jorge Prado ist der beste der 3 KTM-Werksfahrer in der 450er Klasse und rangiert in der Tabelle der US Nationals auf Rang 4. In der kombinierten 450SMX-Wertung (Supercross und Motocross) sogar auf Rang 3.

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Folgerichtige Engagement von KTM

Nach dieser Erfolgsgeschichte ist es nur folgerichtig, dass ihm Red Bull KTM einen neuen Vertrag anbot. Prado fühlt sich auf der KTM offensichtlich wohl. Langfristiges Ziel ist es, in allen Disziplinen der SMX-Serie um die Meisterschaft zu kämpfen.

Statement von Jorge Prado

«Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag mit Red Bull KTM Factory Racing verlängert zu haben», erklärte der Spanier. «Wir hatten bereits in der Vergangenheit in der MXGP viel erreicht. In diesem Jahr lief es im Supercross sehr gut für mich und das Team. Wir erreichten einige Podiumsplätze und zwei Laufsiege und jetzt sind wir auch im Motocross sehr stark. Ich freue mich einfach, auch in Zukunft mit diesem großartigen Team zusammenzuarbeiten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen können.»

Ian Harrison: «Die besten Jahre liegen noch vor uns»

Teammanager Ian Harrison erklärte: «Wir freuen uns, dass Jorge bei uns bleibt. Unser gesamtes Team ist gespannt darauf, wie er sich hier in den USA im Supercross und Motocross weiterentwickeln wird. Sein Selbstvertrauen und sein Speed waren schon jetzt außergewöhnlich. Besonders in den Whoops zeigte er seine größten Stärken. Jorge ist sehr wissbegierig und will stets dazulernen. Wir sind überzeugt, dass seine besten Jahre noch vor ihm liegen. Wir freuen uns darauf, ihn beim nächsten Kapitel seiner Karriere unterstützen zu können.»

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