Jett Lawrence siegt in Unadilla und übernimmt die Meisterschaftsführung

US-Motocross 250 • Neu
Cole Davies (Yamaha) siegt in Unadilla, Levi Kitchen rettet Tabellenführung
Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence gewann das Unadilla National mit einem 2-1-Ergebnis vor dem starken Jorge Prado (KTM, 3-2) und übernahm damit die Meisterschaftsführung.
9. Lauf der AMA Pro Motocross Championships in Unadilla: Jett und Hunter Lawrence dominierten das Zeittraining und starteten von den Plätzen 1 und 2 in den ersten Lauf. Die Rundenzeit des spanischen Red-Bull-KTM-Werksfahrers Jorge Prado war auf Platz 3 nur 0,7 Sekunden langsamer. 'Dangerboy' Haiden Deegan (Yamaha) qualifizierte sich auf Platz 4.
Jett Lawrence (AUS), Honda, 2:12.122
Hunter Lawrence (AUS), Honda, +0.464
Jorge Prado (E), KTM, +0.720
Haiden Deegan (USA), Yamaha, +0.851
Justin Cooper (USA), Yamaha, +2.491
Jed Beaton (AUS), Yamaha, +2.745
Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, +3.021
R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, +3.596
Eli Tomac (USA), KTM, +3.673
Jordon Smith (USA), Triumph, +4.065
Dylan Ferrandis (F), Ducati, +4.612
Haiden Deegan zog den Holeshot vor Hunter Lawrence, doch Hunter konterte noch in der ersten Runde. Auch Jett attackierte Deegan, doch Haiden strauchelte, sodass es zur Kollision kam. In der folgenden Linkskehre ging Jett zu Boden und fiel zunächst auf Platz 5 zurück. Jorge Prado, dessen KTM-Werksvertrag erst gestern verlängert worden war, zeigte sich angriffslustig und überholte ebenfalls Deegan. Jett schloss die Lücke zu Deegan und es kam wie es kommen musste: Die beiden Kontrahenten lieferten sich ein Scharmützel, bei dem sich am Ende Jett durchsetzte. Später konnte Jett auch noch Prado überholen, als dieser von Überrundeten aufgehalten wurde. Hunter Lawrence konnte an der Spitze unangefochten seine Runden abspulen. Er gewann den ersten Lauf souverän vor seinem Bruder Jett und Jorge Prado.
Hunter Lawrence zog den Holeshot zum zweiten Lauf. Es entwickelte sich ein Dreikampf zwischen den Lawrence-Brüdern und Jorge Prado. Jett übernahm die Spitze und Prado zog wenig später ebenfalls an Hunter vorbei auf Platz 2.
Hunter sprang vor der Steilabfahrt quer ab, stürzte und rollte den gesamten Hügel hinab. Der Australier kroch den Berg wieder hinauf und versuchte, das Rennen mit verbogenem Bike fortzusetzen. Nach zwei Runden musste er jedoch das Rennen mit dem Wissen aufgeben, dass dieser Ausfall ihm sehr wahrscheinlich den Titel gekostet hat. Der Sieger des ersten Laufs wurde nur als 39. gewertet und blieb damit ohne Punkte.
Jett Lawrence gewann den 2. Lauf mit einem Vorsprung von 10,7 Sekunden vor dem erneut gut aufgelegten Jorge Prado und sicherte sich mit 2-1 seinen vierten Gesamtsieg der Saison. Prado wurde mit 3-2-Ergebnis Zweiter der Gesamtwertung und markierte damit seine persönliche Saisonbestleistung. Prado stand in Unadilla zum dritten Mal in diesem Jahr auf dem Podium. Haiden Deegan wurde mit einem 4-3-Ergebnis Dritter.
Durch Hunters Ausfall wechselte in Unadilla die Meisterschaftsführung. Jett Lawrence führt nach 9 von 11 Events mit einem Vorsprung von 10 Punkten. In der kommenden Woche geht es in Budds Creek in die vorletzte Meisterschaftsrunde.
Der angeschlagene Kawasaki-Werksfahrer Garrett Marchbanks konnte auf Gesamtrang 4 mehr als Schadensbegrenzung betreiben, während sein Teamkollege Cornelius Toendel mit den Plätzen 16 und 17 enttäuschte. Der Norweger konnte nichts aus seiner Chance machen und wird seinen Platz im Kawasaki-Werksteam wohl wieder verlieren. Mikkel Haarup ist nach seinem Nasenbeinbruch ebenfalls noch nicht fit und verfehlte die Top-10. Red-Bull-KTM-Werksfahrer Eli Tomac (KTM) erwischte im ersten Lauf einen guten Start und lag zunächst auf Rang 4 hinter Haiden Deegan. Jorge Prado überholte ihn anschließend. Am Ende verlor Tomac weitere Positionen und kam auf Rang 7 ins Ziel. Im zweiten Lauf kam er dagegen nur auf Rang 14 ins Ziel.
Der frühere australische MX2-WM-Pilot und australische MX1-Champion Jed Beaton, der die letzten 3 Events der US Nationals mit einer Wildcard bestreiten wird, präsentierte sich in Unadilla überraschend stark. Beaton überraschte in Unadilla mit Top-10-Ergebnissen in beiden Rennen.
Jett Lawrence (AUS), Honda, 2-1
Jorge Prado (E), KTM, 3-2
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 4-3
Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 5-4
R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 6-8
Dylan Ferrandis (F), Ducati, 9-6
Jed Beaton (AUS), Yamaha, 10-9
Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-39
Justin Cooper (USA), Yamaha, 8-12
Justin Barcia (USA), Ducati, 14-7
Eli Tomac (USA), KTM, 7-14
Cooper Webb (USA), Yamaha, 12-10
Mikkel Haarup (DK), Triumph, 13-11
Mark Fineis (USA), Kawasaki, 21-5
Benny Bloss (USA), Beta, 15-13
Cornelius Tändeln (N), Kawasaki, 16-17
Jett Lawrence (AUS), Honda, 402 Punkte
Hunter Lawrence (AUS), Honda, 392, (-10)
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 336, (-66)
Jorge Prado (E), KTM, 311, (-91)
R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 282, (-120)
Dylan Ferrandis (F), Ducati, 243, (-159)
Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 241, (-161)
Cooper Webb (USA), Yamaha, 201, (-201)
Mikkel Haarup (DK), Triumph, 189, (-213)
Justin Barcia (USA), Ducati, 174, (-228)
Jordon Smith (USA), Triumph, 165, (-237)
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