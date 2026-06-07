So geht es jetzt für die belgischen Coenen-Brüder in den USA weiter

Die belgischen Coenen-Brüder sind nach ihrem historischen Erfolg beim Lettland-Grand-Prix schon auf dem Weg in die USA und werden nach Angaben des US-Teammanagers Ian Harrison schon am Montag von Red Bull KTM-Werksteam North America erwartet. Am kommenden Samstag werden die beiden Zwillingsbrüder in Thunder Valley (Colorado) zum dritten Meisterschaftslauf der US Nationals antreten und dieser Auftritt wird mit großer Spannung erwartet. Lucas Coenen wird gegen Jett und Hunter Lawrence, Jorge Prado und Hayden Deegan antreten, Sacha gegen Seth Hammaker, Levi Kitchen, Jo Shimoda und alle anderen US-Protagonisten.

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US-Exkurs war schon seit November geplant

Teammanager Ian Harrison erklärte nach dem Rennen in Hangtown die Situation: «Die beiden Zwillinge wollten schon im vergangenen Jahr hier bei uns Rennen fahren, aber das hat terminlich und logistisch nicht funktioniert. Sie waren dann im November hier, haben ein wenig getestet und wir haben danach alles besprochen, geplant und vorbereitet. Jetzt sind wir für diese Aufgabe bereit.»

Technische Reglements in den USA und Europa

«Die Unterschiede zwischen den Motorrädern sind nicht sehr groß», erklärt Harrison. «Die Lärmgrenzwerte sind anders und wir verwenden anderen Treibstoff, aber das ist schon alles.»

Höhere Lärmgrenzwerte in den USA

In den USA liegt der Grenzwert bei 112 dB vor dem Rennen und bei 113 dB nach dem Rennen, gemessen mit der 2-Meter-Max-Methode. In der WM sind 111 dB vor dem Rennen und max. 112 dB während und nach dem Rennen erlaubt. Dabei ist zu beachten, dass der Lärmpegel in dB auf einer logarithmischen Skala basiert. Der scheinbar geringe Unterschied von 1 dB zwischen MXGP- und AMA-Reglement entspricht daher einer größeren physikalischen Änderung, als die Zahl zunächst vermuten lässt.

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US-Kraftstoffe

In den USA kommen häufig spezielle Rennkraftstoffe wie VP MR Pro6 zum Einsatz. Diese Kraftstoffe sind sauerstoffangereichert und auf maximale Leistung von 4-Takt-Motoren ausgelegt. In der WM müssen die eingesetzten Rennkraftstoffe den 'FIM Fuel Regulations' entsprechen. Verwendet ein Team Rennkraftstoff statt Tankstellenbenzin, muss dafür ein FIM-Zertifikat vorliegen. Die technischen Vorschriften in den USA erlauben den Einsatz anderer Kraftstoffe. Dadurch können sich Leistungscharakteristik und Fahrverhalten der Motorräder etwas unterscheiden.

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