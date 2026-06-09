Video: Coenen Brüder testen auf dem Fox-Raceway in den USA
Bereits am heutigen Dienstag testeten Lucas und Sacha Coenen auf dem Fox Raceway im kalifornischen Pala. Lucas war mit der Starnummer 104 zu sehen, die mit Roger DeCoster assoziiert wird.
Bereits am heutigen Dienstag (9. Juni 2026) haben die beiden Coenen Brüder auf dem Fox Raceway in Pala (Kalifornien) ihre ersten Tests absolviert. Lucas wirkte entspannt und elegant wie immer und auch Sacha heizte mit der 250er mit dem ihm eigenen Stil um den Kurs: Das Gas bei den Sprüngen im Begrenzer und gefühlt permanentes Vollgas am Limit.
Startnummer 104 für Lucas Coenen
Die KTM von Lucas Coenen trug bei dem Test in Pala die Startnummer 104. Diese Nummer ist eng mit der Geschichte seines belgischen Landsmannes Roger DeCoster verbunden. Als DeCoster in den 1970er-Jahren die amerikanische Trans-AMA-Serie bestritt, fuhr er häufig mit der Startnummer 104. Zahlreiche Fotos und Berichte aus dieser Zeit zeigen ihn mit dieser Startnummer.
109 für Sacha
Die KTM von Sacha trug die Startnummer 109. Das Rennen in Thunder Valley am kommenden Samstag wird mit Spannung erwartet. Sacha wird sich mit Fahrern wie Seth Hammaker, Levi Kitchen und Jo Shimoda auseinandersetzen.
Lucas trifft in der 450er Klasse auf Jett und Hunter Lawrence (Honda) sowie auf 'Dangerboy' Hayden Deegan (Yamaha), der am Pressetag vor dem Rennen in Hangtown mit einem T-Shirt auftauchte, auf dem unter anderem 'RIP Jett' zu lesen war. Jett gab seine Antwort auf der Strecke und gewann beide Läufe souverän.
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