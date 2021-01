Warum Lopez entlassen wurde: Stoffwechselkrankheit

Die Entlassung von Alonso Lopez bei Husqvarna hat viel Staub aufgewirbelt. Jetzt kommt die Wahreit ans Tageslicht. Er leidet an einem seltenen Harnstoffzyklusdefekt.

Als SPEEDWEEK.com am 5. Januar 2021 über den Fahrerwechsel beim Sterilgarda Max Racing Team berichtete, wollten die Teambesitzer Max Biaggi und Peter Öttl keinen Kommentar abgeben. Es wurde ein Geheimnis daraus gemacht, warum der Vertrag mit Alonso Lopez aufgelöst und der WM-23. auf der Factory Husqvarna 2021 durch den jungen Adrian Fernandez (er ist der jüngere Bruder des Moto3-WM-Vierten Raúl Fernandez) ersetzt wird, der übrigens von Hannes Kinigadner gemanagt wird.

Aus Spanien wurde kolportiert, einer der Teamsponsoren habe auf Fernandez gepocht, deshalb sei der 19-jährige Lopez entlassen worden. Aber das entspricht nicht der Wahrheit, auch wenn Lopez das weiter behauptet und damit bei einigen Rennfahrerkollegen Mitleid erregte.

Der sechsfache Weltmeister Max Biaggi äußerte sich vor einer Woche auf Anfrage von SPEEDWEEK.com etwas kryptisch zum überraschenden Fahrerwechsel. «Die Entscheidung ist getroffen worden, weil es handfeste Gründe für diese personelle Veränderung gibt», hielt der Römer fest. «Du wirst sie schon herausfinden.»

SPEEDWEEK.com stieß bei den Nachforschungen bei den Beteiligten zuerst auf eine Mauer des Schweigens; manche Insider kannten die Ursache der Entscheidung wirklich nicht.

Wir wussten aber, dass sich schon die Vertragsunterzeichnung des Madrilenen im Herbst wochenlang verzögert hatte. Teammanager Peter Öttl klagte gleichzeitig immer wieder über die schwankende Performance von Lopez und seine häufigen Stürze.

Dann fiel uns ein: Alonso hat am 26. Juli in Jerez das zweite Rennen aus mysteriösen Gründen verpasst.

Schon damals gab das Teammanagement nur ausweichende Antworten, wenn ein Journalist neugierig nachfragte.

Denn der Husqvarna-Pilot war am Freitag im ersten Training auf Platz 25 gelandet, und obwohl der Spanier nicht gestürzt war, nahm er kurioserweise an den restlichen Trainings, am Quali, am Warm-up und am WM-Lauf nicht teil. Der FIM Medical Director erklärte ihn ohne Angabe von Gründen für «Unfit to Race». Beim ersten Jerez-GP war Alonso Lopez an 14. Stelle gelandet, beim Katar-GP hatte er bei seinem Husky-Renndebüt immerhin den 13. Platz erreicht.

Inzwischen ist klar, warum die Gründe für den abrupten Fahrerwechsel und für das Schwänzen des Andalusien-GP im Juli bisher unter den Tisch gekehrt wurden.

Die Recherchen von SPEEDWEEK.com haben die Wahrheit ans Tageslicht gebracht: Der bedauernswerte Alonso Lopez, zweifellos ein talentierter Moto3-Rennfahrer, wurde vom Sterilgarda Team offenbar aus gesundheitlichen Gründen suspendiert. Denn es existiert ein ärztliches Attest, das bei dem Moto3-Piloten einen Harnstoffzyklusdefekt diagnostiziert. So eine Stoffwechselerkrankung kann mit einer Spezialdiät unter Kontrolle gehalten werden. Sie kann aber bei besonderen Belastungen zu einer Hyperammonämie führen, einem krankhaft erhöhten Ammoniakgehalt im Blut, dann sinkt die Leistungsfähigkeit.

Diese Erkrankung scheint beim Andalusien-GP bei ca. 40 Grad Hitze zu einem Zusammenbruch geführt haben.

Die Diagnose von Störungen im Harnstoffzyklus gilt als Erbkrankheit und wird aufgrund der Aminosäureprofile erstellt. Ein genetischer Test kann die Diagnose bestätigen.

Zur Therapie wird eine proteinarme Ernährung empfohlen, dazu eventuell eine Arginin- oder Citrullin-Supplementierung oder eine medikamentöse Behandlung mit Natriumphenylbutyrat.

Das Team weiß spätestens seit August 2020 von der Stoffwechselerkrankung des Husqvarna-Fahrers Alonso Lopez. Er bekam aber nachher von den Ärzten wieder grünes Licht für die Teilnahme an allen weiteren zwölf Grand Prix.

Teammanager Peter Öttl gilt als gewissenhafter Statistiker. Und das Team sah in den Dorna-Aufzeichnungen die 15 Saisonstürze von Lopez und dazu nicht weniger als neun Penaltys der Race Direction.

Wie es mit der Karriere von Alonso Lopez weitergeht, ist fraglich. Inzwischen sind alle Plätze bei den Moto3-Teams besetzt. Eine Rückkehr in die Junioren-WM erscheint möglich.