Nächstes MotoGP-Opfer: Raul Fernandez fällt aus!

Bereits nach dem FP1 und einem saftigen Crash von Trackhouse-Pilot Raul Fernandez war eine Fortsetzung des Portugal-GP für den Spanier fraglich. Jetzt steht fest: Fernandez ist mit einer verletzten Schulter raus.

Der Große Preis von Portugal hatte mit dem FP1 gerade erst richtig angefangen, da bekamen die Mediziner im Krankenhaus von Portimao MotoGP-Pilot Raul Fernandez auf den Tisch. Der Athlet von Trackhouse Racing war nach einem Crash in Kurve 1 heftig in die Streckenbegrenzung eingeschlagen.

Auch wenn die Untersuchungen keine schweren Verletzungen bestätigten, ging der Sieger des Australien-GP nur mit Vorbehalt ins zweite freie Training am Samstag. Nach wenigen Runden verschwand die Aprilia mit der Startnummer wieder in der Box. Kurze Zeit später die Bestätigung durch die US-Mannschaft.

«Raul Fernandez, hat sich vom Grand Prix von Portugal zurückgezogen. Nach dem schweren Sturz in Kurve 1 beim ersten freien Training am Freitag sind die Beschwerden in seiner linken Schulter so stark, dass diese Entscheidung zum Wohle und zur Sicherheit von Raul getroffen wurde. Er wird sich einer Behandlung unterziehen, um in einer Woche für das letzte Rennen der Meisterschaft in Valencia wieder fit zu sein.»

Nach Jorge Martin, Maverick Vinales und Marc Marquez fehlt beim vorletzten Grand Prix damit der vierte MotoGP-Stammpilot und GP-Sieger aus Spanien. Während sicher ist, dass Weltmeister Marc Marquez auch in Valencia fehlen wird, könnten die drei anderen Piloten am kommenden Wochenende wieder in Aktion treten.