Sprinter Bezzecchi nach Platz 3: Das Q2 riss es raus!

Aprilia-MotoGP-Werksfahrer Marco Bezzecchi gelang es, seine Pole-Position auch in eine Führung umzusetzen. Doch über die Renndistanz musste sich der Italiener den beiden Spaniern Alex Marquez und Pedro Acosta beugen.

Gewonnen hätte Bezzecchi schon gerne, aber nach dem bereits elften Podestplatz mit der Aprilia RS-GP gab es keinen Grund zur Klage. Der Frontmann des Werksteams aus Noale: «Ich bin nicht wirklich enttäuscht, in der MotoGP musst du dich über ein Podest freuen. Natürlich – wenn du auf Startplatz 1 stehst, dann willst du auch gewinnen. Aber: Wir hatten einfach nicht die allerbeste Pace. Das habe ich direkt gemerkt, besonders an Alex.»

Der WM-Dritte weiter: «Und als Pedro vorbeikam, da wollte ich auch einen Konter vorbereiten, aber das ging schief, ich wurde im Luftstrom durchgerüttelt und verlor die Position gleich auch noch an Alex. Ich habe dann auch eine Weile etwas zu viel riskiert, um dran zu bleiben, habe dann etwas lockerer gelassen. Doch genau damit kam ich dann wieder näher an Pedro heran. Ich habe es dann schon wieder versucht, es hat aber einfach nicht gereicht, Pedro war heut sehr gut.»

Mit Blick auf das noch anstehende Highlight, den Großen Preis von Portugal, zeigte sich Bezzecchi nach der kurzen Distanz realistisch. «Auf eine Runde gibt es etliche Fahrer, die in der Lage sind, mit extra Einsatz sehr schnell zu sein, aber ich schätze Alex am stärksten ein, wenn wir über viele Runden reden. Besonders im letzten Sektor ist es hart für mich. Hier schafft es Alex am besten, konstant einen Unterschied zu machen. Denn – ich bin absolut zufrieden mit dem Ergebnis des Sprints.»

Und, so Bezzecchi, der beste Moment des Tages hatte sich bereits vor dem Sprint ereignet: «Ich kann mich bestens trösten mit dem Qualifying, das wirklich großartig war. Das war die Voraussetzung für alles Weitere.» Mit seiner 1:37,556 min war der Italiener nicht über 0,4 sec schneller als Alex Marquez; dem nächstbesten Aprilia-Piloten Ai Ogura schenkte er fast eine Sekunde ein.

Da im Sprint nur halbe Punkte verteilt werden, machte Marco Bezzecchi nur einen überholbaren Schritt, sicherte WM-Rang 3 gegenüber Pecco Bagnaia (8.) aber um weitere 5 Punkte auf jetzt 10 Zähler ab.

Ergebnisse MotoGP Portimao, Sprint (8. November):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:50,075 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,120 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,517

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +5,276

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,088

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +8,864

7. Johann Zarco (F), Honda, +8,886

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +8,898

9. Brad Binder (ZA), KTM, +9,052

10. Pol Espargaro (E), KTM, +10,121

11. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,290

12. Luca Marini (I), Honda, +12,016

13. Enea Bastianini (I), KTM, +13,469

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +13,900

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +14,520

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +15,289

17. Alex Rins (E), Yamaha, +22,861

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +25,456

– Nicolo Bulega (I), Ducati, 8 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 8 Runden zurück

– Somkiat Chantra (T), 9 Runden zurück

WM-Stand nach 41 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 545 Punkte. 2. A. Marquez 425. 3. Bezzecchi 298. 4. Bagnaia 288. 5. Acosta 269. 6. Di Giannantonio 231. 7. Morbidelli 227. 8. Aldeguer 190. 9. Quartararo 188. 10. R. Fernandez 146. 11. Zarco 137. 12. Binder 134. 13. Marini 128. 14. Bastianini 106. 15. Mir 93. 16. Ogura 79. 17. Vinales 72. 18. Miller 68. 19. Rins 63. 20. Oliveira 36. 21. Martin 34. 22. P. Espargaro 23. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 7. 27. A. Espargaro 0. 28. Michele Pirro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 720 Punkte. 2. Aprilia 362. 3. KTM 334. 4. Honda 269. 5. Yamaha 227.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 833 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 615. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 458. 4. Red Bull KTM Factory Racing 403. 5. Aprilia Racing 340. 6. Monster Energy Yamaha 251. 7. Trackhouse MotoGP Team 225. 8. Honda HRC Castrol Team 221. 9. Red Bull KTM Tech3 Racing 201. 10. LCR Honda 144. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 107.