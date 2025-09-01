Brisant! MXoN Team Spanien ohne Champion Jorge Prado

Team Spanien wird beim Motocross der Nationen ohne den viermaligen Weltmeister Jorge Prado antreten. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass Prado seinen Abgang von Kawasaki plant. Es wird ein wechsel zu KTM erwartet.

Dass Ruben Fernandez (Honda) und Guillem Farres (Triumph) für Team Spanien gesetzt sind, ist keine Überraschung. Aber die Nicht-Nominierung des Weltmeisters Jorge Prado heizt jetzt die Gerüchteküche an: Prado plant, Kawasaki zu verlassen.

Im Statement der spanischen Föderation ist ausdrücklich davon die Rede, dass Prado zwar auf der Wunschliste stand, er aber wegen 'vertraglicher Gründe' nicht teilnehmen kann. Diese Gründe seien erst in letzter Minute aufgetaucht. Das bedeutet nichts anderes, als dass Prado aus seinem Vertrag mit Kawasaki heraus will.

Ausdrücklich heisst es im Statement des spanischen MXoN Teams, Prado sei «gezwungen, sich zurückzuziehen». Wer könnte Prado zwingen, sich vom MXoN zurückzuziehen? Selbstverständlich nur sein aktuelles Team. Welche Gründe liegen vor?

Jorge ist mit der KTM-Basis aufgewachsen und damit viermal Weltmeister geworden. Dorthin will er allem Anschein nach zurück. Das MXoN wäre die perfekte Gelegenheit für ihn, in Amerika auf KTM sein wahres Potenzial zu zeigen. Das allerdings hätte Kawasaki ziemlich schlecht aussehen lassen. Deshalb ist anzunehmen, dass Kawasaki auf Einhaltung des Vertrags pocht.

Spanien muss jetzt jetzt statt mit Weltmeister Prado mit dem EMX250-Fahrer Francisco Garcia in der Open-Kategorie starten. Garcia rangiert in der EMX250 nach 12 von 13 Events auf Rang 3.

Die SMX Playoffs werden voraussichtlich Prados vorerst letzter Kawasaki-Auftritt werden. Danach wird er nach dem Stand der Dinge seinen Vertrag mit Kawasaki auflösen und zurück zu KTM wechseln. US-Medien berichten, dass Prado angeblich sogar bereit sei, ohne ein Fixum zu starten, d.h. ausschließlich auf der Basis der Boni, also seiner Resultate.

MXoN Team Spanien 2025:



Ruben Fernandez – MXGP

Guillem Farres – MX2

Francisco Garcia - Open