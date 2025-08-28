Alvaro Bautista erklärt die Wissenschaft der Bremsen

Bremsen sind die Lebensversicherung im Straßenverkehr und auf der Rennstrecke. Obwohl es viele Hersteller gibt, rüstet Brembo die meisten Teams der Superbike-WM aus. Alvaro Bautista (Ducati) erklärt die Unterschiede.

Schaut man sich die Ausrüster der Superbike-Teams hinsichtlich der Bremskomponenten an, trifft man vor allem auf Produkte der Spezialisten von Brembo. Nur wenig Teams vertrauen auf andere Hersteller: Das Honda-Werksteam sowie das Kundenteam Petronas MIE vertrauen auf Nissin.

Wie hat sich Brembo diese Dominanz im Superbike-Paddock erarbeitet? Eine Erklärung hat Alvaro Bautista, der bei Ducati mit dem italienischen und bei Honda mit dem japanischen Fabrikat zu tun hatte.



«Ich konnte bereits mit einem anderen Bremsenhersteller Erfahrung sammeln – Nissin. Warum auch immer, vielleicht weil ich mit Brembo meine Karriere begann, entwickelt man als Fahrer ein gewisses Gefühl für die Bremsen», beschrieb der Spanier im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Brembo vermittelt mir viel Vertrauen, gerade im ersten Moment, wenn die Beläge die Schreibe berühren oder auch wenn man die Bremse löst – letzteres ist noch entscheidender. Beim anderen Hersteller war das Gefühl mehr An und Aus. Bei Brembo spürt man jederzeit, in welcher Phase sich die Bremse befindet. Dadurch hat man mehr Kontrolle, gerade wenn man sich in Schräglage befindet.»

Macht es für Bautista einen Unterschied, dass er seit der Änderung der Gewichtsregel 2024 ein Zusatzgewicht von etwa 6 kg am Motorrad mitschleppt?



«Ich als Fahrer spüre den Unterschied, denn, egal, wo das Zusatzgewicht montiert ist, ich muss stärker bremsen als ohne», sagt der 40-Jährige. «Hinsichtlich der Daten und vom Gefühl her ist es jedoch sehr vergleichbar mit früher. Die Bremsen werden nicht heißer und es entstehen auch keine anderen Probleme.»