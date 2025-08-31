Vormerken: Domi-Fighters-Party am 1. November

Über einen Monat früher als im vergangenen Jahr veranstaltet Dominique Aegerter seine traditionelle Saisonabschlussparty. Die 15. Ausgabe findet zwei Wochen nach dem Superbike-Finale in Jerez statt.

Die erhoffte Trendwende bei Yamaha blieb in der Superbike-WM 2025 aus, das ist auch an den Ergebnissen von Dominique Aegerter erkennbar. Der Schweizer erreichte bei 22 Rennstarts nur sechs einstellige Ergebnisse, siebte Plätze in Assen und Donington seine besten Finishs. Zu allem Überfluss wird der 34-Jährige seinen Platz im Yamaha-Team Giansati Racing verlieren und steht 2026 noch mit leeren Händen da.

Die gute Laune lässt sich der Rohrbacher deswegen jedoch nicht verderben und lädt auch in diesem Jahr zu seiner traditionellen Saisonabschlussparty ein. Nur zwei Wochen nach dem Saisonfinale in Jerez (18./19. Oktober) knallen am 1. November die Korken! Schauplatz der 15. «Domi Fighters Racing Party» sind die Campus Perspektiven in Schwarzenbach bei Huttwil.

Los geht es ab 18 Uhr mit einem gemütlichen Grill und Chill, um 21 Uhr beginnt dann die große Party für alle Fans und Supporter mit Live-Acts und DJs. Obwohl der Event selbst schon beste Erinnerungen garantiert, wird auch Aegertes Fanshop vor Ort sein, um die Fans mit Souvenirs und Fanartikeln zu versorgen. Natürlich wird Domi Aegerter persönlich zugegen sein.