Rücktritt von Johnny Rea: Warme Worte von Alex Lowes

Vier Jahre waren Jonathan Rea und Alex Lowes Teamkollegen bei Kawasaki, vor zwei Jahren trennten sich ihre Wege. Dass er mit dem Rekordweltmeister 2026 auch nicht mehr die Strecke teilen wird, bedauert der Engländer.

Während Jonathan Rea zwischen 2015 und 2023 das Aushängeschild von Kawasaki in der Superbike-WM war, schrieb der 38-Jährige die Statistik neu und stellte die wichtigsten Rekorde auf. Seine Teamkollegen hatte Rea stets im Griff. Tom Sykes (2015–2018), Leon Haslam (2019) und Alex Lowes (2020–2023) bissen sich am sechsfachen Weltmeister die Zähne aus.

Ein besonders gutes und freundschaftliches Verhältnis pflegten Rea und Lowes, auch nach der gemeinsamen Zeit als Teamkollegen. Als der Nordire am Montag dieser Woche seinen Rücktritt zum Saisonende erklärte, wurde das von Lowes mit warmen Worten kommentiert. «Du bist ganz einfach der Beste meiner Ära», betonte der Engländer. «Ich bin stolz darauf, die Garage mit dir geteilt zu haben, Kumpel. Du bist der Maßstab in der Superbike-WM – vor allem aber ein toller Kerl und Vater. Mehr gibt es nicht zu sagen, danke JR.»

Schon bei seinem Abschied von Kawasaki streute der Engländer seinem langjährigen Teamkollegen Rosen. «Ich kannte ihn schon ein wenig, bevor er mein Teamkollege wurde. Seitdem habe ich viel Zeit mit ihm verbracht – in der Box, bei Veranstaltungen, abseits der Strecke, und ich würde sagen, dass wir Freunde geworden sind. Er hat die vier Jahre für mich bei Kawasaki auf jeden Fall angenehmer gemacht.»