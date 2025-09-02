Superbike-WM in Magny-Cours: Kollision mit MotoGP
Frankreich erwartet die Superbike-WM
Während Superbike- und Supersport-WM für jedes Meeting gesetzt sind, treten die Piloten der Supersport-WM 300 (8 Events) sowie die Teilnehmerinnen an der WorldWCR (6 Events) nur bei ausgewählten Veranstaltungen an. In Magny-Cours am kommenden Wochenende sind alle WM-Serien dabei – 2025 gab es das bisher nur in Assen und nach Frankreich nur noch beim Finale in Jerez.
Während am Freitag und Samstag der Standard-Zeitplan zur Anwendung kommt, müssen sich Superbike-Fans am Sonntag auf eine Abweichung einstellen. Weil zeitgleich auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die MotoGP gastiert, findet der zweite Lauf der Superbike-WM erst um 15:30 Uhr statt. Zur gewohnten Uhrzeit um 14 Uhr wird das zweite Rennen der Supersport-WM veranstaltet.
|Zeitplan der Superbike-WM 2025 in Magny-Cours
|Freitag, 5. September
|Beginn
|Dauer
|Serie
|Session
|09:00
|25 min
|WorldWCR
|FP
|09:40
|25
|SSP-300
|FP
|10:20
|45
|SBK-WM
|FP1
|11:20
|40
|SSP-WM
|FP
|13:30
|25
|WorldWCR
|Superpole
|14:10
|25
|SSP-300
|Superpole
|15:00
|45
|SBK-WM
|FP2
|16:00
|40
|SSP-WM
|Superpole
|Samstag, 6. September
|Beginn
|Dauer
|Serie
|Session
|09:00
|20 min
|SBK-WM
|FP3
|09:30
|10
|WorldWCR
|WUP1
|09:50
|10
|SSP-300
|WUP1
|10:10
|10
|SSP-WM
|WUP1
|11:00
|15
|SBK-WM
|Superpole
|11:50
|11 Rd.
|WorldWCR
|Race 1
|12:45
|11
|SSP-300
|Race 1
|14:00
|21
|SBK-WM
|Race 1
|15:15
|19
|SSP-WM
|Race 1
|Sonntag, 7. September
|Beginn
|Dauer
|Serie
|Session
|09:00
|10 min
|SBK-WM
|WUP
|09:20
|10
|WorldWCR
|WUP2
|09:40
|10
|SSP-300
|WUP2
|10:00
|10
|SSP-WM
|WUP2
|11:00
|10 Rd.
|SBK-WM
|Superpole-Race
|11:50
|11
|WorldWCR
|Race 2
|12:45
|11
|SSP-300
|Race 2
|14:00
|19
|SSP-WM
|Race 2
|15:30
|18
|SBK-WM
|Race 2