Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Der Absturz von Pecco Bagnaia

Superbike-WM in Magny-Cours: Kollision mit MotoGP

Von Kay Hettich
Frankreich erwartet die Superbike-WM
© Gold & Goose

Frankreich erwartet die Superbike-WM

Erst zum zweiten Mal in diesem Jahr starten an einem Superbike-Rennwochenende alle vier Weltmeisterschaften. Wegen der MotoGP in Barcelona wurde der Zeitplan für das Meeting Magny-Cours angepasst.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Während Superbike- und Supersport-WM für jedes Meeting gesetzt sind, treten die Piloten der Supersport-WM 300 (8 Events) sowie die Teilnehmerinnen an der WorldWCR (6 Events) nur bei ausgewählten Veranstaltungen an. In Magny-Cours am kommenden Wochenende sind alle WM-Serien dabei – 2025 gab es das bisher nur in Assen und nach Frankreich nur noch beim Finale in Jerez.

Während am Freitag und Samstag der Standard-Zeitplan zur Anwendung kommt, müssen sich Superbike-Fans am Sonntag auf eine Abweichung einstellen. Weil zeitgleich auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die MotoGP gastiert, findet der zweite Lauf der Superbike-WM erst um 15:30 Uhr statt. Zur gewohnten Uhrzeit um 14 Uhr wird das zweite Rennen der Supersport-WM veranstaltet.

Zeitplan der Superbike-WM 2025 in Magny-Cours
Freitag, 5. September
Beginn Dauer Serie Session
09:00 25 min WorldWCR FP
09:40 25 SSP-300 FP
10:20 45 SBK-WM FP1
11:20 40 SSP-WM FP
13:30 25 WorldWCR Superpole
14:10 25 SSP-300 Superpole
15:00 45 SBK-WM FP2
16:00 40 SSP-WM Superpole
Samstag, 6. September
Beginn Dauer Serie Session
09:00 20 min SBK-WM FP3
09:30 10 WorldWCR WUP1
09:50 10 SSP-300 WUP1
10:10 10 SSP-WM WUP1
11:00 15 SBK-WM Superpole
11:50 11 Rd. WorldWCR Race 1
12:45 11 SSP-300 Race 1
14:00 21 SBK-WM Race 1
15:15 19 SSP-WM Race 1
Sonntag, 7. September
Beginn Dauer Serie Session
09:00 10 min SBK-WM WUP
09:20 10 WorldWCR WUP2
09:40 10 SSP-300 WUP2
10:00 10 SSP-WM WUP2
11:00 10 Rd. SBK-WM Superpole-Race
11:50 11  WorldWCR Race 2
12:45 11 SSP-300 Race 2
14:00 19 SSP-WM Race 2
15:30 18 SBK-WM Race 2

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 02.09., 10:30, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Di. 02.09., 12:00, Eurosport
    Motorsport: Porsche Supercup
  • Di. 02.09., 12:10, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Di. 02.09., 12:40, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 02.09., 13:00, Eurosport
    Speedway: FIM Grand Prix
  • Di. 02.09., 13:05, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 02.09., 13:35, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Di. 02.09., 13:45, Spiegel Geschichte
    Auto Motor Party
  • Di. 02.09., 14:00, Eurosport 2
    Motorsport: Porsche Supercup
  • Di. 02.09., 14:05, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C0209054511 | 5