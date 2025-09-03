Die SBK-WM in Magny-Cours live in TV und Internet

Das Meeting in Magny-Cours ist ein Klassiker im Kalender der Superbike-WM. Was es am kommenden Wochenende trotz konkurrierender Sportereignisse live zu sehen gibt.

Die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2025 im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind einfach und überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

Seit der lineare Sendebetrieb in Deutschland eingestellt wurde, blieb Superbike-Fans aus Deutschland nur die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Livestream berücksichtigt. Vom Meeting in Magny-Cours werden am Freitag die Trainings der Top-Kategorie um 10:15 Uhr und 14:05 Uhr gezeigt. Am Samstag und Sonntag werden alle Sessions ab 8:55 Uhr und 10:40 Uhr im durchgängigen Stream übertragen.

Das lineare Signal von ServusTV kann von deutschen und schweizerischen IP-TV-basierten Providern übernommen werden. Durch spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung kann nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM empfangbar ist. Am Samstag wird der erste Lauf noch ab 13:50 Uhr live übertragen, doch wegen der MotoGP in Barcelona schauen Superbike-Fans am Sonntag in die Röhre.

Eine Option in der DACH-Region ist der zu Discovery gehörende Sportsender Eurosport, der Rechte für ganz Europa erworben hat. Eine Live-Übertragung aus Frankreich erfolgt auf dem häufig kostenpflichtigen Spartenkanal Eurosport2 am Samstag und Sonntag ab 13:50 Uhr und 14:00 Uhr.

Auch Discovery bietet über den Eurosport-Player eine digitale Plattform, um die Superbike-WM auf verschiedenen Endgeräten kostenpflichtig live zu empfangen. Ein Vorteil des zu Discovery gehörenden Senders wäre, dass nicht nur die seriennahe Weltmeisterschaft, sondern alle zum Portfolio zählenden Sportarten enthalten sind.

Die dritte Möglichkeit bietet der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2025 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2026. Der Video-Pass ermöglicht nicht nur den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden; inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006. Für die restliche Saison kostet der Video-Pass 34,90 Euro.