Bulega (Ducati) knackt Pole-Rekord – mit Rennreifen

Im zweiten Training der Superbike-WM 2025 in Magny-Cours fuhr Nicolò Bulega eine überlegene Bestzeit. Erstaunlich: Mit Rennreifen war der Ducati-Werkspilot schneller als der aktuelle Pole-Rekord!

Magny-Cours ist die Paradestrecke von Toprak Razgatlioglu (BMW), und als der BMW-Star am Vormittag im FP1 für die Bestzeit sorgte, war das nicht weiter verwunderlich. Überraschend dafür der Ausgang des zweiten Trainings. In 1:35,428 min dominierte Nicolò Bulega mit 0,4 sec Vorsprung auf den Zweiten – und Razgatlioglu beendete den Freitag hinter dem Ducati-Werkspiloten, sowie Sam Lowes (Marc VDS Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha) nur als Vierter.

Haben sich die Kräfteverhältnisse geändert? Vielleicht, man muss jedoch berücksichtigen, dass die freien Trainings nur zur Vorbereitung auf die Rennen dienen. Eine schnelle Runde allein sagt wenig darüber aus.



«Die Pole freut mich natürlich, dennoch müssen wir uns weiter verbessern. Mit gebrauchten Reifen vermisse ich den Grip am Hinterrad. Wenn wir dafür eine Lösung finden, werde ich über die Distanz schneller sein können», erklärte Bulega in kleiner Journalistenrunde. «Im Moment bin ich mit neuen Reifen wesentlich stärker, als mit gebrauchten Reifen. Die Basis ist grundsätzlich nicht schlecht, aber wir müssen uns hier und da verbessern.»

Erstaunlich: Bulega war schneller als der von Garrett Gerloff 2023 mit BMW aufgestellte Pole-Rekord! Dabei verwendete der 25-Jährige nicht etwa einen Qualifyer, sondern mit einen normalen Rennreifen!



«Klar, die Rundenzeit ist gut, sehr gut sogar, aber darauf schaue ich nicht», winkte der Italiener ab. «Wichtiger ist die Pace im Renntrimm, denn mit einer schnellen Runde gewinnt man kein Rennen. Ich muss Toprak herausfordern und nach Möglichkeit gewinnen. Magny-Cours ist eine seiner Lieblingsstrecken, also wird das nicht einfach. Als er 2024 verletzt fehlte, habe ich zwei Rennen gewonnen – ich bin hier also konkurrenzfähig. Wenn wir unser Set-up noch ein wenig besser hinbekommen, kann ich es mit ihm aufnehmen.»