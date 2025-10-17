Jerez, FP2: Drei Ducati vor BMW-Star Razgatlioglu

Den ersten Trainingstag der Superbike-WM 2025 in Jerez beendete Nicolo Bulega (Ducati) auf Platz 1. WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) wirkte nicht sonderlich zufrieden.

Beim Meeting in Jerez fehlen Domi Aegerter (Yamaha) und Danilo Petrucci (Ducati) wegen frischer Operationen an der rechten Hand; sie werden von Alessandro Delbianco und Nicholas Spinelli ersetzt. Zurück ist dafür Sam Lowes (Ducati). Mit Wildcard treten Bobby Fong (Yamaha) aus der MotoAmerica und IDM-Champion Lukas Tulovic (Ducati) an.

Am Vormittag war Ducati-Aushängeschild Nicolò Bulega in 1:38,587 min um 0,088 sec schneller als BMW-Star Toprak Razgatlioglu und 0,4 sec schneller als Honda-Ass Xavier Vierge. Für die erste ansprechende Rundenzeit im FP2 sorgte Bulega in 1:38,756 min nach sechs Minuten, dahinter reihten sich zunächst Sam Lowes, Andrea Iannone (Ducati) und Alex Lowes (Bimota) ein.

Nach zehn Minuten – Bulega hatte sich geringfügig auf eine 1:38,743 min – gesteigert, rollte der Italiener in langsamer Fahrt an die Box, weil sporadisch blauer Rauch aus dem Auspuff seiner V4R kam. Derweil stürzte Michael Rinaldi (Yamaha) heftig und wurde von den Streckenposten aus dem Kiesbett eskortiert.

Während in der Box von Aruba.it Ducati hektisch gearbeitet wurde, spulte Razgatlioglu problemlos eine Rennsimulation ab, belegte aber mit 0,4 sec Rückstand den vierten Platz. Bei noch 21 Minuten flog Andrea Iannone (Ducati) mit hohem Tempo in das Kiesbett. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Bimota-Fahrer Alex Lowes (5.) und Axel Bassani (6.), die Honda-Werkspiloten Xavi Vierge (8.) und Iker Lecuona (9.) sowie Álvaro Bautista (7./Ducati) und Andrea Locatelli (10./Yamaha) in den Top-10.

Als Bulega 7 Minuten vor dem Ende wieder auf die Piste ging, preschte der 25-Jährige aus dem Stand in 1:38,698 min mit einer neuen Bestzeit über die Linie und danach mit einer 1:38,668 min. Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält der Ducati-Werkspilot seit 2024 mit 1:37,596 min, die schnellste Rennrunde drehte der Italiener im selben Jahr im Sprint in 1:38,528 min.

Nun nahmen weitere Piloten zur Vorbereitung auf die Superpole am Samstagvormittag eine schnelle Runde in Angriff, aber es ergaben sich nur wenige und geringfügige Verbesserungen. Es blieb bei der Tagesbestzeit von Bulega vor den Ducati-Privatiers Sam Lowes und Iannone. Razgatlioglu blieb auf Platz 4. An seinem letzten Freitag als aktiver Superbike-Pilot belegte Jonathan Rea (Yamaha) die neunte Position. Enttäuschung für Álvaro Bautista (Ducati): Nur 15.!

Zahlreiche Superbike-Piloten fuhren am kühleren Vormittag ihre schnellste Runde, zum Beispiel Bulega und Razgatlioglu, weshalb sich die kombinierte Zeitenliste stark von den Ergebnissen der einzelnen Trainings unterscheidet.