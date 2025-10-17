300.000 € sind zu wenig – Vickers flüchtet zu Honda

Das Team Motocorsa Ducati will den Vertrag mit Ryan Vickers in der Superbike-WM nicht erfüllen und suchte eine Hintertüre im Vertrag, um den Engländer trotz großer Mitgift loszuwerden. Er hat schnell einen neuen Job gefu

Am 10. Oktober, dem Freitag des Estoril-Wochenendes, eskalierte es zwischen Motocorsa-Ducati-Teamchef Lorenzo Mauri und seinem Fahrer Ryan Vickers. Der Italiener teilte dem Rookie mit, dass er nach dieser Saison gehen muss – trotz Vertrag.



Vickers hatte einen Zweijahresdeal und hätte pro Saison 300.000 Euro abliefern müssen. Für das Team nicht genug: Mauri möchte einen Fahrer, der noch mehr mitbringt und nutzte ungewöhnliche Klauseln im Vertrag, um Vickers zum Unterschreiben einer Aufhebungsvereinbarung zu bewegen.

In der Superbike-WM hat der 26-Jährige nicht genügend Eindruck hinterlassen, um sich bei einem anderen Team ins Gespräch zu bringen: In 30 Rennen holte er 40 Punkte und ist damit WM-19., seine Bestleistung ist Platz 7 im Sprintrace in Ungarn.



Wie SPEEDWEEK.com berichtete, kehrt Vickers für 2026 in die Britische Superbike-Serie zurück. Er hat sich mit Honda UK geeinigt, ersetzt Andrew Irwin und wird Teamkollege von Tommy Bridewell.

Interessant für Vickers und wertvoll für Honda: Seit Jahren verknüpft die Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte, die Engagements in Großbritannien und der Weltmeisterschaft mehr und mehr. Deshalb wurde Bridewell auch immer wieder bei SBK-Tests eingesetzt und hatte sogar Wildcard-Einsätze. Vickers bietet Honda die Möglichkeit, dass sie einen Piloten bekommen, der in der WM auf ordentlichem Niveau fährt und alle Strecken sowie die Pirelli-Reifen kennt. Das sollte dazu beitragen, dass er qualitativ hochwertigere Aussagen treffen kann als der japanische Testfahrer Tetsuta Nagashima.



Und auch als die nächstjährigen Werkspiloten Jake Dixon und Somkiat Chantra, die ein Drittel der Strecken nicht kennen und noch nie mit einem Superbike in WM-Konfiguration fuhren.