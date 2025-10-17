Toprak (BMW) warnt: «Brauchen einen großen Schritt!»

Beim Saisonfinale der Superbike-WM 2025 in Jerez geht es zwischen WM-Leader und BMW-Star Toprak Razgatlioglu und Nicolò Bulega um den Titel. Am ersten Trainingstag war der Ducati-Pilot klar im Vorteil.

Die Ausgangssituation für das Superbike-Finale in Jerez: Kommt Toprak Razgatlioglu im ersten Lauf am Samstag vor Nicolò Bulega (Ducati) ins Ziel, steht der BMW-Pilot vorzeitig als Weltmeister fest. Ansonsten wird die Entscheidung auf Sonntag vertagt. Denn der Vorsprung von Razgatlioglu beträgt 39 Punkte, 37 sind am Sonntag zu gewinnen. Ein gutes Polster, aber einen Sturz oder Defekt kann sich der Türke nicht leisten.

Und nach dem ersten Trainingstag wirkte der WM-Leader nicht zufrieden, auch wenn er am Vormittag in 1:38,675 min die zweitschnellste Runde fuhr. Denn am heißeren Nachmittag waren gleich drei Ducati-Piloten vor dem seit Donnerstag 29-Jährigen platziert.

«Wir haben hier in Jerez für einen Tag getestet, so gut wie damals fühlte ich mich aber nicht. Bei den höheren Temperaturen am Nachmittag waren die Ducati wieder sehr stark», bestätigte Razgatlioglu gegenüber SPEEDWEEK.com. «Auch wenn das Gefühl nicht wie beim Test war, fanden wir gegen Ende des zweiten Trainings eine recht gute Abstimmung. Mit gebrauchten Reifen kann ich einen soliden Rhythmus fahren, aber wir müssen nachlegen, weil Nicolò in beiden Trainings sehr konkurrenzfähig war. Samstagvormittag haben wir noch eine Chance, weitere Verbesserungen zu finden. Wenn uns das gelingt, kann ich auch mit Nicolò kämpfen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Jerez © Gold & Goose Andrea Locatelli, Nicolò Bulega & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Die Strecke © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Pirelli © Gold & Goose Xavier Vierge & Jonathan Rea © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Alessandro Delbianco © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Iannone & Nicolò Bulega © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Bahattin Sofuoglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Lukas Tulovic © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Nicholas Spinelli © Gold & Goose Álvaro Bautista Zurück Weiter

In den Trainings beobachtete Razgatlioglu seinen WM-Rivalen genau. «Seine Pace ist besser – vor allem am Anfang», fiel dem BMW-Piloten auf. «Meine Rundenzeiten werden später besser, aber dann hat er schon einen Vorsprung herausgefahren. Wenn ich nach ein paar Runden identische Zeiten fahren kann, reicht das nicht, um ihn einzuholen. Deshalb müssen wir nachlegen. Bei ihm sieht es aus, als würde er eine 600er fahren – ganz ruhig und entspannt. Mit der BMW ist es bei den hohen Temperaturen anders, ich habe auf dem Bike ordentlich zu kämpfen.»

Wie schon in Estoril erweist sich die perfekte Einstellung der Motorbremse als große Hürde. «Zumindest haben wir im FP2 etwas gefunden. Es ist nicht perfekt, aber viel besser als am Vormittag», sagte Toprak. «Jede Session gelingt uns ein Fortschritt, wir benötigen allerdings eine deutliche Verbesserung. Wir werden sehen, ob uns das am Samstag gelingt.»