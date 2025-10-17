Nicolo Bulega (1.): «Ein Swimmingpool voller Steine»

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Ivo Schützbach
Nicolo Bulegas Ducati streikte während des FP2
© Seidenglanz

Nicolo Bulegas Ducati streikte während des FP2

Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega ist im Titelkampf um die Superbike-WM-Krone in der klaren Außenseiterrolle. Doch wie der Trainingsfreitag in Jerez zeigte: Ein technischer Defekt könnte alles ändern.
Wenn sich etwas Großes anbahnt, dann verändert sich die Atmosphäre im Fahrerlager. In Jerez ist das an diesem Wochenende gut zu spüren. Der Showdown steht an, nur noch zwei sind im Titelkampf übrig: Der zweifache Champion Toprak Razgatlioglu (BMW) und der aufmüpfige Kronprinz Nicolo Bulega (Ducati).

Der Freitag ging zu Gunsten von Bulega aus, der in beiden freien Trainings der Schnellste war, in der kombinierten Zeitenliste aber nur winzige 0,088 sec vor dem Zweiten Razgatlioglu liegt.

Als sich Bulega mit einer Handvoll Journalisten in kleiner Runde traf, war er entspannt wie immer. Und das, obwohl er im FP2 wertvolle Minuten verlor, weil ein Schlauch vom Kühler leck schlug. Nico wollte durchs Kiesbett auf die Serviceroad fahren, blieb aber nach einem halben Meter stecken. Das Bike musste erst geborgen werden, bevor er quer durchs Fahrerlager an die Box zurückkehren konnte.

«Den Highsider hatte ich, weil Wasser auf den Hinterreifen kam», erklärte der WM-Zweite, der vor den Rennen in Jerez 39 Punkte Rückstand auf Razgatlioglu hat. «Aber ich blieb ruhig – wie immer. In so einer Situation musst du ruhig bleiben. Wenn du in die Box kommst, rumbrüllen beginnst und verrückte Dinge tust, dann macht das die Sache nur schlimmer. Das Team versucht ohnehin das Problem so schnell wie möglich zu lösen. Deshalb versuchte ich bestmöglich zu erklären, was ich gespürt habe, und wartete ab. Das Kiesbett hier ist ungefähr zwei Meter tief – wie ein Swimmingpool voller Steine. Anschließend musste ich auf die Streckenposten warten, damit sie mein 170 kg schweres Bike herauszogen.»

Trotz Bestzeit war Bulega nicht zufrieden. «Ich habe Spielraum», unterstrich der 26-Jährige. «Ich spüre, dass ich schneller sein könnte. Es wird aber nicht einfach, das zu extrahieren. Wir haben auf den Test hier im Sommer verzichtet, beginnen deswegen aber nicht bei null. Mein Motorrad hat sich seit letztem Jahr und auch den Wintertests etwas verändert, wir bekamen während der Saison einige neue Teile. Ich war am Freitag zwar schnell, konnte aber nicht 100-prozentig natürlich fahren. Es wäre gut, wenn sich andere Fahrer zwischen mich und Toprak schieben. Aber das war nur der Freitag, am Samstag wird Toprak deutlich stärker sein. Er hat ein sehr gutes Team, ist sehr talentiert und sie werden hart arbeiten. Ich muss also auch besser werden. Wenn wir gut am Motorrad arbeiten, dann kann auch ich schneller fahren. Es ist nicht so, dass ich momentan allen einen Schritt voraus bin. Ich habe nur ein Ziel: zu gewinnen.»

Die Ausgangslage vor dem ersten Rennen am Samstagnachmittag: Kommt Toprak vor Bulega ins Ziel, dann ist er zum dritten Mal Weltmeister. Gewinnt der Italiener Lauf 1, dann ist die Entscheidung auf Sonntag vertagt. Gewinnt Bulega auch den Sprint, Toprak wird aber im ersten Hauptrennen und im Sprint Zweiter, dann ist er ebenfalls Champion. Niemand erwartet, dass sich andere Fahrer in dieses Gigantenduell einmischen können.

Kombinierte Zeiten FP1/FP2, Superbike-WM 2025, Jerez:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:38,587 min
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:38,675 + 0,088 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati 1:38,866 + 0,279
4. Xavi Vierge (E) Honda 1:39,009 + 0,422
5. Andrea Iannone (I) Ducati 1:39,028 + 0,441
6. Alex Lowes (GB) Bimota 1:39,205 + 0,618
7. Yari Montella (I) Ducati 1:39,305 + 0,718
8. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:39,339 + 0,752
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:39,514 + 0,927
10. Michael vd Mark (NL) BMW 1:39,561 + 0,974
11. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:39,568 + 0,981
12. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:39,678 + 1,091
13. Axel Bassani (I) Bimota 1:39,694 + 1,107
14. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:39,707 + 1,120
15. Iker Lecuona (E) Honda 1:39,715 + 1,128
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:39,737 + 1,150
17. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:39,797 + 1,210
18. Alessandro Delbianco (I) Yamaha 1:40,054 + 1,467
19. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:40,075 + 1,488
20. Lukas Tulovic (D) Ducati 1:40,194 + 1,607
21. Tito Rabat (E) Honda 1:40,256 + 1,669
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:40,855 + 2,268
23. Nicholas Spinelli (I) Ducati 1:41,291 + 2,704
24. Bobby Fong (USA) Yamaha 1:41,378 + 2,791
25. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:42,383 + 3,796
Zeiten Superbike-WM 2025, Jerez, FP2:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:38,668 min
2. Sam Lowes (GB) Ducati 1:38,866 + 0,198 sec
3. Andrea Iannone (I) Ducati 1:39,074 + 0,406
4. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:39,139 + 0,471
5. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:39,339 + 0,671
6. Alex Lowes (GB) Bimota 1:39,502 + 0,834
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:39,514 + 0,846
8. Michael vd Mark (NL) BMW 1:39,561 + 0,893
9. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:39,568 + 0,900
10. Axel Bassani (I) Bimota 1:39,694 + 1,026
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:39,707 + 1,039
12. Iker Lecuona (E) Honda 1:39,715 + 1,047
13. Xavi Vierge (E) Honda 1:39,755 + 1,087
14. Yari Montella (I) Ducati 1:39,766 + 1,098
15. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:39,803 + 1,135
16. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:39,931 + 1,263
17. Alessandro Delbianco (I) Yamaha 1:40,054 + 1,386
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:40,117 + 1,449
19. Lukas Tulovic (D) Ducati 1:40,194 + 1,526
20. Tito Rabat (E) Honda 1:40,256 + 1,588
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:40,666 + 1,998
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:41,269 + 2,601
23. Nicholas Spinelli (I) Ducati 1:41,291 + 2,623
24. Bobby Fong (USA) Yamaha 1:41,378 + 2,710
Zeiten Superbike-WM 2025, Jerez, FP1:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:38,587 min
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:38,675 + 0,088 sec
3. Xavi Vierge (E) Honda 1:39,009 + 0,422
4. Andrea Iannone (I) Ducati 1:39,028 + 0,441
5. Sam Lowes (GB) Ducati 1:39,048 + 0,461
6. Alex Lowes (GB) Bimota 1:39,205 + 0,618
7. Yari Montella (I) Ducati 1:39,305 + 0,718
8. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:39,576 + 0,989
9. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:39,678 + 1,091
10. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:39,735 + 1,148
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:39,737 + 1,150
12. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:39,797 + 1,210
13. Iker Lecuona (E) Honda 1:39,820 + 1,233
14. Axel Bassani (I) Bimota 1:39,852 + 1,265
15. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:39,873 + 1,286
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:40,075 + 1,488
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:40,097 + 1,510
18. Michael vd Mark (NL) BMW 1:40,117 + 1,530
19. Alessandro Delbianco (I) Yamaha 1:40,467 + 1,880
20. Lukas Tulovic (D) Ducati 1:40,510 + 1,923
21. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:40,855 + 2,268
22. Tito Rabat (E) Honda 1:41,240 + 2,653
23. Nicholas Spinelli (I) Ducati 1:41,556 + 2,969
24. Bobby Fong (USA) Yamaha 1:42,237 + 3,650

