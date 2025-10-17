Xavi Vierge (Honda) hat in Jerez eine letzte Mission

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Kay Hettich
Xavi Vierge möchte WM-Achter werden
© Honda

Xavi Vierge möchte WM-Achter werden

Das Saisonfinale der Superbike-WM 2025 auf dem Circuito de Jerez ist das letzte Heimrennen von Xavi Vierge als Honda-Werkspilot. Der Katalane hat sich für seinen Abschied ein Ziel gesetzt, für das er noch einmal alles ge
Starker Vierter mit nur 0,4 sec Rückstand im FP1, aber nur 13. mit fast 1,1 sec Rückstand im zweiten Training – der Freitag von Xavi Vierge hatte zwei Medaillen. Dennoch blickt der 28-Jährige zuversichtlich auf sein letztes Rennwochenende mit der Honda Racing Corporation.

«Am Vormittag habe ich auf dem Motorrad sofort wohlgefühlt – wie schon davor in Estoril. Wir haben uns an einen soliden Plan gehalten und konnten im ersten freien Training sehr konstant fahren», erzählte der Spanier in kleiner Journalistenrunde. «Am Nachmittag haben wir aber leider einige kleine Änderungen am Set-up vorgenommen. Das Gefühl hatte sich verschlechtert, auch wenn die Pace mit Rennreifen immer noch okay war. Als wir gegen Ende der Session auf einen neuen Reifen gewechselt haben, wurden die Probleme größer. Wir haben also den falschen Weg eingeschlagen, aber es ist erst Freitag und wir haben grundsätzlich eine solide Basis.»

Wie weitere Teams hatte auch Honda Mitte September in Jerez getestet. «Beim Test waren die Temperaturen sogar noch höher als aktuell. Das stellt sich jetzt als Vorteil heraus, weil uns entsprechende Daten vorliegen und wir uns mit Details beschäftigen können», betonte Vierge. «Jetzt ist es wichtig zu verstehen, was zwischen dem Vor- und Nachmittag passiert ist, damit wir die richtige Balance für Samstag finden. Der Grip an sich war nicht schlecht, aber ich konnte nicht die gleiche Kurvengeschwindigkeit halten. Sieben Zehntelsekunden langsamer als im ersten freien Training zu sein, ist zu viel, selbst unter Berücksichtigung der Bedingungen. Wir müssen alles sorgfältig analysieren und für morgen einen Schritt nach vorn machen.»

Vierge möchte die Zusammenarbeit mit Stil beenden, bevor er ab Montag bei Yamaha unter Vertrag steht. «Klar bin ich schon aufgeregt und gespannt, gleichzeitig möchte ich das im Moment noch verdrängen. Das Wochenende ist mir wichtig, weil ich meinen Job nach vier Jahren mit Honda ordentlich beenden möchte», betonte der Katalane. «Auch wenn wir es uns besser gewünscht hätten, möchte ich den achten WM-Rang ins Ziel bringen, denn wenn man realistisch ist, wäre das ein hervorragendes Ergebnis für uns. Seit der werksseitigen Rückkehr von Honda wäre es das beste Saisonendergebnis. Am Sonntagabend beginnt dann das neue Kapitel.»

Tatsächlich war bisher Álvaro Bautista als WM-Neunter 2020 der bestplatzierte Honda-Pilot der Gesamtwertung in der jüngeren Vergangenheit.

Kombinierte Zeiten FP1/FP2, Superbike-WM 2025, Jerez:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:38,587 min
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:38,675 + 0,088 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati 1:38,866 + 0,279
4. Xavi Vierge (E) Honda 1:39,009 + 0,422
5. Andrea Iannone (I) Ducati 1:39,028 + 0,441
6. Alex Lowes (GB) Bimota 1:39,205 + 0,618
7. Yari Montella (I) Ducati 1:39,305 + 0,718
8. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:39,339 + 0,752
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:39,514 + 0,927
10. Michael vd Mark (NL) BMW 1:39,561 + 0,974
11. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:39,568 + 0,981
12. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:39,678 + 1,091
13. Axel Bassani (I) Bimota 1:39,694 + 1,107
14. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:39,707 + 1,120
15. Iker Lecuona (E) Honda 1:39,715 + 1,128
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:39,737 + 1,150
17. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:39,797 + 1,210
18. Alessandro Delbianco (I) Yamaha 1:40,054 + 1,467
19. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:40,075 + 1,488
20. Lukas Tulovic (D) Ducati 1:40,194 + 1,607
21. Tito Rabat (E) Honda 1:40,256 + 1,669
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:40,855 + 2,268
23. Nicholas Spinelli (I) Ducati 1:41,291 + 2,704
24. Bobby Fong (USA) Yamaha 1:41,378 + 2,791
25. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:42,383 + 3,796
Zeiten Superbike-WM 2025, Jerez, FP2:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:38,668 min
2. Sam Lowes (GB) Ducati 1:38,866 + 0,198 sec
3. Andrea Iannone (I) Ducati 1:39,074 + 0,406
4. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:39,139 + 0,471
5. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:39,339 + 0,671
6. Alex Lowes (GB) Bimota 1:39,502 + 0,834
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:39,514 + 0,846
8. Michael vd Mark (NL) BMW 1:39,561 + 0,893
9. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:39,568 + 0,900
10. Axel Bassani (I) Bimota 1:39,694 + 1,026
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:39,707 + 1,039
12. Iker Lecuona (E) Honda 1:39,715 + 1,047
13. Xavi Vierge (E) Honda 1:39,755 + 1,087
14. Yari Montella (I) Ducati 1:39,766 + 1,098
15. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:39,803 + 1,135
16. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:39,931 + 1,263
17. Alessandro Delbianco (I) Yamaha 1:40,054 + 1,386
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:40,117 + 1,449
19. Lukas Tulovic (D) Ducati 1:40,194 + 1,526
20. Tito Rabat (E) Honda 1:40,256 + 1,588
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:40,666 + 1,998
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:41,269 + 2,601
23. Nicholas Spinelli (I) Ducati 1:41,291 + 2,623
24. Bobby Fong (USA) Yamaha 1:41,378 + 2,710
Zeiten Superbike-WM 2025, Jerez, FP1:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:38,587 min
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:38,675 + 0,088 sec
3. Xavi Vierge (E) Honda 1:39,009 + 0,422
4. Andrea Iannone (I) Ducati 1:39,028 + 0,441
5. Sam Lowes (GB) Ducati 1:39,048 + 0,461
6. Alex Lowes (GB) Bimota 1:39,205 + 0,618
7. Yari Montella (I) Ducati 1:39,305 + 0,718
8. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:39,576 + 0,989
9. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:39,678 + 1,091
10. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:39,735 + 1,148
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:39,737 + 1,150
12. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:39,797 + 1,210
13. Iker Lecuona (E) Honda 1:39,820 + 1,233
14. Axel Bassani (I) Bimota 1:39,852 + 1,265
15. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:39,873 + 1,286
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:40,075 + 1,488
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:40,097 + 1,510
18. Michael vd Mark (NL) BMW 1:40,117 + 1,530
19. Alessandro Delbianco (I) Yamaha 1:40,467 + 1,880
20. Lukas Tulovic (D) Ducati 1:40,510 + 1,923
21. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:40,855 + 2,268
22. Tito Rabat (E) Honda 1:41,240 + 2,653
23. Nicholas Spinelli (I) Ducati 1:41,556 + 2,969
24. Bobby Fong (USA) Yamaha 1:42,237 + 3,650

