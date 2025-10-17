Mutiert Sam Lowes zum Steigbügelhalter von Bulega?

Auf das Superbike-Meeting in Estoril musste Sam Lowes verzichten, beim Saisonfinale in Jerez ist der MarcVDS-Pilot wieder dabei. Der schnelle Ducati-Privatier könnte im WM-Kampf das Zünglein an der Waage sein.

In seiner zweiten Superbike-Saison zeigte die Formkurve von Sam Lowes zwar deutlich nach oben, doch zahlreiche Stürze verhageln seine Bilanz. Dass der Ducati-Privatier seine Teilnahme am Meeting in Estoril absagen musste, hatte jedoch mit einer Trainingsverletzung zu tun, bei der sich der 35-Jährige schmerzhafte Prellungen am Brustkorb zugezogen hatte.

Es ist klar: Nur eine Woche später ist Lowes beim Saisonfinale in Jerez nicht beschwerdefrei. Als Drittschnellster am Freitag bewies der MarcVDS-Pilot jedoch einmal mehr, dass er den Anschluss an die Spitze geschafft hat.

«An sich war es nicht so schlecht. Schon beim Test vor einem Monat fuhr ich schnelle Rundenzeiten und wir mussten hier an unserem Bike nichts mehr machen», berichtete der Zwillingsbruder von Bimota-Aushängeschild Alex Lowes. «Im zweiten Training bekam ich aber nach neun Runden Probleme – ich muss am Samstagmorgen schauen, ob ich das Rennen fahren werde oder nicht. Es ist nicht nur der Schmerz, sondern der gesamte Körper ist in Mitleidenschaft gezogen. Das ist frustrierend, der Umgang mit Verletzungen gehört zu diesem Sport leider mit dazu. Die Rundenzeiten sind gut und alles, eine Renndistanz ist aber eine ganz andere Herausforderung.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Jerez © Gold & Goose Andrea Locatelli, Nicolò Bulega & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Die Strecke © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Pirelli © Gold & Goose Xavier Vierge & Jonathan Rea © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Alessandro Delbianco © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Iannone & Nicolò Bulega © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Bahattin Sofuoglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Lukas Tulovic © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Nicholas Spinelli © Gold & Goose Álvaro Bautista Zurück Weiter

Fahrer wie Lowes oder Andrea Iannone könnten beim Saisonfinale das Zünglein an der Waage sein. Als Ducati-Piloten stünde ihnen der WM-Zweite Nicolò Bulega (Aruba Ducati) näher als BMW-Star Toprak Razgatlioglu. «Ich werde mein Rennen fahren, die bestmögliche Platzierung anpeilen und sicher keine dummen Sachen machen», betonte Lowes. «Auf keinen werde ich mich auf die eine oder die andere Seite schlagen, sondern werde mich zurückhalten. Ich gehe nicht davon aus, dass es passieren wird, aber wenn es in der letzten Kurve um alles geht, werde ich verantwortlich mit der Situation umgehen.»

Auf wen würde Lowes am Samstag sein Geld setzen? «Diese Strecke ist gut für Bulega, ganz klar. Sein Fahrstil ist großartig und schon die gesamte Saison konnten wir sehen, wie gut er in schnellen Kurven ist», weiß der WM-Siebte. «Toprak schien mir am Freitag ein wenig im Nachteil zu sein, aber Vorhersagen sind schwer. Ich habe aber noch nicht in die Analysen geschaut.»