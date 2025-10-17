Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Fremdschämen in den USA

Mutiert Sam Lowes zum Steigbügelhalter von Bulega?

Von Kay Hettich
Auf das Superbike-Meeting in Estoril musste Sam Lowes verzichten, beim Saisonfinale in Jerez ist der MarcVDS-Pilot wieder dabei. Der schnelle Ducati-Privatier könnte im WM-Kampf das Zünglein an der Waage sein.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

In seiner zweiten Superbike-Saison zeigte die Formkurve von Sam Lowes zwar deutlich nach oben, doch zahlreiche Stürze verhageln seine Bilanz. Dass der Ducati-Privatier seine Teilnahme am Meeting in Estoril absagen musste, hatte jedoch mit einer Trainingsverletzung zu tun, bei der sich der 35-Jährige schmerzhafte Prellungen am Brustkorb zugezogen hatte.

Es ist klar: Nur eine Woche später ist Lowes beim Saisonfinale in Jerez nicht beschwerdefrei. Als Drittschnellster am Freitag bewies der MarcVDS-Pilot jedoch einmal mehr, dass er den Anschluss an die Spitze geschafft hat.

«An sich war es nicht so schlecht. Schon beim Test vor einem Monat fuhr ich schnelle Rundenzeiten und wir mussten hier an unserem Bike nichts mehr machen», berichtete der Zwillingsbruder von Bimota-Aushängeschild Alex Lowes. «Im zweiten Training bekam ich aber nach neun Runden Probleme – ich muss am Samstagmorgen schauen, ob ich das Rennen fahren werde oder nicht. Es ist nicht nur der Schmerz, sondern der gesamte Körper ist in Mitleidenschaft gezogen. Das ist frustrierend, der Umgang mit Verletzungen gehört zu diesem Sport leider mit dazu. Die Rundenzeiten sind gut und alles, eine Renndistanz ist aber eine ganz andere Herausforderung.»

Fahrer wie Lowes oder Andrea Iannone könnten beim Saisonfinale das Zünglein an der Waage sein. Als Ducati-Piloten stünde ihnen der WM-Zweite Nicolò Bulega (Aruba Ducati) näher als BMW-Star Toprak Razgatlioglu. «Ich werde mein Rennen fahren, die bestmögliche Platzierung anpeilen und sicher keine dummen Sachen machen», betonte Lowes. «Auf keinen werde ich mich auf die eine oder die andere Seite schlagen, sondern werde mich zurückhalten. Ich gehe nicht davon aus, dass es passieren wird, aber wenn es in der letzten Kurve um alles geht, werde ich verantwortlich mit der Situation umgehen.»

Auf wen würde Lowes am Samstag sein Geld setzen? «Diese Strecke ist gut für Bulega, ganz klar. Sein Fahrstil ist großartig und schon die gesamte Saison konnten wir sehen, wie gut er in schnellen Kurven ist», weiß der WM-Siebte. «Toprak schien mir am Freitag ein wenig im Nachteil zu sein, aber Vorhersagen sind schwer. Ich habe aber noch nicht in die Analysen geschaut.»


Kombinierte Zeiten FP1/FP2, Superbike-WM 2025, Jerez:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:38,587 min
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:38,675 + 0,088 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati 1:38,866 + 0,279
4. Xavi Vierge (E) Honda 1:39,009 + 0,422
5. Andrea Iannone (I) Ducati 1:39,028 + 0,441
6. Alex Lowes (GB) Bimota 1:39,205 + 0,618
7. Yari Montella (I) Ducati 1:39,305 + 0,718
8. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:39,339 + 0,752
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:39,514 + 0,927
10. Michael vd Mark (NL) BMW 1:39,561 + 0,974
11. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:39,568 + 0,981
12. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:39,678 + 1,091
13. Axel Bassani (I) Bimota 1:39,694 + 1,107
14. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:39,707 + 1,120
15. Iker Lecuona (E) Honda 1:39,715 + 1,128
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:39,737 + 1,150
17. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:39,797 + 1,210
18. Alessandro Delbianco (I) Yamaha 1:40,054 + 1,467
19. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:40,075 + 1,488
20. Lukas Tulovic (D) Ducati 1:40,194 + 1,607
21. Tito Rabat (E) Honda 1:40,256 + 1,669
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:40,855 + 2,268
23. Nicholas Spinelli (I) Ducati 1:41,291 + 2,704
24. Bobby Fong (USA) Yamaha 1:41,378 + 2,791
25. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1:42,383 + 3,796
Zeiten Superbike-WM 2025, Jerez, FP2:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:38,668 min
2. Sam Lowes (GB) Ducati 1:38,866 + 0,198 sec
3. Andrea Iannone (I) Ducati 1:39,074 + 0,406
4. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:39,139 + 0,471
5. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:39,339 + 0,671
6. Alex Lowes (GB) Bimota 1:39,502 + 0,834
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:39,514 + 0,846
8. Michael vd Mark (NL) BMW 1:39,561 + 0,893
9. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:39,568 + 0,900
10. Axel Bassani (I) Bimota 1:39,694 + 1,026
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:39,707 + 1,039
12. Iker Lecuona (E) Honda 1:39,715 + 1,047
13. Xavi Vierge (E) Honda 1:39,755 + 1,087
14. Yari Montella (I) Ducati 1:39,766 + 1,098
15. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:39,803 + 1,135
16. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:39,931 + 1,263
17. Alessandro Delbianco (I) Yamaha 1:40,054 + 1,386
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:40,117 + 1,449
19. Lukas Tulovic (D) Ducati 1:40,194 + 1,526
20. Tito Rabat (E) Honda 1:40,256 + 1,588
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:40,666 + 1,998
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:41,269 + 2,601
23. Nicholas Spinelli (I) Ducati 1:41,291 + 2,623
24. Bobby Fong (USA) Yamaha 1:41,378 + 2,710
Zeiten Superbike-WM 2025, Jerez, FP1:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:38,587 min
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:38,675 + 0,088 sec
3. Xavi Vierge (E) Honda 1:39,009 + 0,422
4. Andrea Iannone (I) Ducati 1:39,028 + 0,441
5. Sam Lowes (GB) Ducati 1:39,048 + 0,461
6. Alex Lowes (GB) Bimota 1:39,205 + 0,618
7. Yari Montella (I) Ducati 1:39,305 + 0,718
8. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:39,576 + 0,989
9. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:39,678 + 1,091
10. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:39,735 + 1,148
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:39,737 + 1,150
12. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:39,797 + 1,210
13. Iker Lecuona (E) Honda 1:39,820 + 1,233
14. Axel Bassani (I) Bimota 1:39,852 + 1,265
15. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:39,873 + 1,286
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:40,075 + 1,488
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:40,097 + 1,510
18. Michael vd Mark (NL) BMW 1:40,117 + 1,530
19. Alessandro Delbianco (I) Yamaha 1:40,467 + 1,880
20. Lukas Tulovic (D) Ducati 1:40,510 + 1,923
21. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:40,855 + 2,268
22. Tito Rabat (E) Honda 1:41,240 + 2,653
23. Nicholas Spinelli (I) Ducati 1:41,556 + 2,969
24. Bobby Fong (USA) Yamaha 1:42,237 + 3,650

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 17.10., 20:00, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Fr. 17.10., 20:55, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Fr. 17.10., 21:40, Motorvision TV
    All Wheel Drive Safari Challenge
  • Fr. 17.10., 22:10, Motorvision TV
    EMX Quad European Championship
  • Fr. 17.10., 22:35, Motorvision TV
    US Pro Pulling
  • Fr. 17.10., 22:45, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 17.10., 23:00, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
  • Fr. 17.10., 23:10, Das Erste
    Sportschau
  • Fr. 17.10., 23:20, ORF 1
    Formel 1: Großer Preis der USA
  • Fr. 17.10., 23:25, Schweiz 2
    Formel 1: Großer Preis der USA
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1710054513 | 6