Mutiert Sam Lowes zum Steigbügelhalter von Bulega?
In seiner zweiten Superbike-Saison zeigte die Formkurve von Sam Lowes zwar deutlich nach oben, doch zahlreiche Stürze verhageln seine Bilanz. Dass der Ducati-Privatier seine Teilnahme am Meeting in Estoril absagen musste, hatte jedoch mit einer Trainingsverletzung zu tun, bei der sich der 35-Jährige schmerzhafte Prellungen am Brustkorb zugezogen hatte.
Es ist klar: Nur eine Woche später ist Lowes beim Saisonfinale in Jerez nicht beschwerdefrei. Als Drittschnellster am Freitag bewies der MarcVDS-Pilot jedoch einmal mehr, dass er den Anschluss an die Spitze geschafft hat.
«An sich war es nicht so schlecht. Schon beim Test vor einem Monat fuhr ich schnelle Rundenzeiten und wir mussten hier an unserem Bike nichts mehr machen», berichtete der Zwillingsbruder von Bimota-Aushängeschild Alex Lowes. «Im zweiten Training bekam ich aber nach neun Runden Probleme – ich muss am Samstagmorgen schauen, ob ich das Rennen fahren werde oder nicht. Es ist nicht nur der Schmerz, sondern der gesamte Körper ist in Mitleidenschaft gezogen. Das ist frustrierend, der Umgang mit Verletzungen gehört zu diesem Sport leider mit dazu. Die Rundenzeiten sind gut und alles, eine Renndistanz ist aber eine ganz andere Herausforderung.»
Fahrer wie Lowes oder Andrea Iannone könnten beim Saisonfinale das Zünglein an der Waage sein. Als Ducati-Piloten stünde ihnen der WM-Zweite Nicolò Bulega (Aruba Ducati) näher als BMW-Star Toprak Razgatlioglu. «Ich werde mein Rennen fahren, die bestmögliche Platzierung anpeilen und sicher keine dummen Sachen machen», betonte Lowes. «Auf keinen werde ich mich auf die eine oder die andere Seite schlagen, sondern werde mich zurückhalten. Ich gehe nicht davon aus, dass es passieren wird, aber wenn es in der letzten Kurve um alles geht, werde ich verantwortlich mit der Situation umgehen.»
Auf wen würde Lowes am Samstag sein Geld setzen? «Diese Strecke ist gut für Bulega, ganz klar. Sein Fahrstil ist großartig und schon die gesamte Saison konnten wir sehen, wie gut er in schnellen Kurven ist», weiß der WM-Siebte. «Toprak schien mir am Freitag ein wenig im Nachteil zu sein, aber Vorhersagen sind schwer. Ich habe aber noch nicht in die Analysen geschaut.»
|Kombinierte Zeiten FP1/FP2, Superbike-WM 2025, Jerez:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Zeit
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|1:38,587 min
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|1:38,675
|+ 0,088 sec
|3.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|1:38,866
|+ 0,279
|4.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|1:39,009
|+ 0,422
|5.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|1:39,028
|+ 0,441
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|1:39,205
|+ 0,618
|7.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|1:39,305
|+ 0,718
|8.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|1:39,339
|+ 0,752
|9.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|1:39,514
|+ 0,927
|10.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|1:39,561
|+ 0,974
|11.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|1:39,568
|+ 0,981
|12.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|1:39,678
|+ 1,091
|13.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|1:39,694
|+ 1,107
|14.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|1:39,707
|+ 1,120
|15.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|1:39,715
|+ 1,128
|16.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|1:39,737
|+ 1,150
|17.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|1:39,797
|+ 1,210
|18.
|Alessandro Delbianco (I)
|Yamaha
|1:40,054
|+ 1,467
|19.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|1:40,075
|+ 1,488
|20.
|Lukas Tulovic (D)
|Ducati
|1:40,194
|+ 1,607
|21.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|1:40,256
|+ 1,669
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|1:40,855
|+ 2,268
|23.
|Nicholas Spinelli (I)
|Ducati
|1:41,291
|+ 2,704
|24.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|1:41,378
|+ 2,791
|25.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1:42,383
|+ 3,796
|Zeiten Superbike-WM 2025, Jerez, FP2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Zeit
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|1:38,668 min
|2.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|1:38,866
|+ 0,198 sec
|3.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|1:39,074
|+ 0,406
|4.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|1:39,139
|+ 0,471
|5.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|1:39,339
|+ 0,671
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|1:39,502
|+ 0,834
|7.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|1:39,514
|+ 0,846
|8.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|1:39,561
|+ 0,893
|9.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|1:39,568
|+ 0,900
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|1:39,694
|+ 1,026
|11.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|1:39,707
|+ 1,039
|12.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|1:39,715
|+ 1,047
|13.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|1:39,755
|+ 1,087
|14.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|1:39,766
|+ 1,098
|15.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|1:39,803
|+ 1,135
|16.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|1:39,931
|+ 1,263
|17.
|Alessandro Delbianco (I)
|Yamaha
|1:40,054
|+ 1,386
|18.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|1:40,117
|+ 1,449
|19.
|Lukas Tulovic (D)
|Ducati
|1:40,194
|+ 1,526
|20.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|1:40,256
|+ 1,588
|21.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|1:40,666
|+ 1,998
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|1:41,269
|+ 2,601
|23.
|Nicholas Spinelli (I)
|Ducati
|1:41,291
|+ 2,623
|24.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|1:41,378
|+ 2,710
|Zeiten Superbike-WM 2025, Jerez, FP1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Zeit
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|1:38,587 min
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|1:38,675
|+ 0,088 sec
|3.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|1:39,009
|+ 0,422
|4.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|1:39,028
|+ 0,441
|5.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|1:39,048
|+ 0,461
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|1:39,205
|+ 0,618
|7.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|1:39,305
|+ 0,718
|8.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|1:39,576
|+ 0,989
|9.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|1:39,678
|+ 1,091
|10.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|1:39,735
|+ 1,148
|11.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|1:39,737
|+ 1,150
|12.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|1:39,797
|+ 1,210
|13.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|1:39,820
|+ 1,233
|14.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|1:39,852
|+ 1,265
|15.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|1:39,873
|+ 1,286
|16.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|1:40,075
|+ 1,488
|17.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|1:40,097
|+ 1,510
|18.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|1:40,117
|+ 1,530
|19.
|Alessandro Delbianco (I)
|Yamaha
|1:40,467
|+ 1,880
|20.
|Lukas Tulovic (D)
|Ducati
|1:40,510
|+ 1,923
|21.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|1:40,855
|+ 2,268
|22.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|1:41,240
|+ 2,653
|23.
|Nicholas Spinelli (I)
|Ducati
|1:41,556
|+ 2,969
|24.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|1:42,237
|+ 3,650