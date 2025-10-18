Jerez, FP3: Bulega 1. – Topraks Nerven liegen blank

Der WM-Zweite Nicolo Bulega (Ducati) drehte im FP3 der Superbike-WM am Samstagmorgen in Jerez/Spanien die bislang schnellste Runde des Wochenendes. Toprak Razgatlioglu brachte sich in eine gefährliche Situation.

Nach den beiden freien Trainings am Freitag lag der WM-Zweite Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam in der kombinierten Zeitenliste mit 1:38,587 min vorne und war damit 0,088 sec schneller als der Zweite, Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW).



Als Orientierungshilfe: Den Pole-Rekord hält Bulega (Ducati) seit 2024 mit 1:37,596 min, die schnellste Rennrunde drehte der Italiener im selben Jahr im Sprint in 1:38,528 min.

Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen ab 9.15 Uhr sorgte Bulega bei aufgehender Sonne sowie 15 Grad Celsius Lufttemperatur in der vierten fliegenden Runde mit 1:38,234 min für die vorläufige Bestzeit dieses Wochenendes. Damit lag der Italiener zur Halbzeit 0,687 sec vor dem Zweiten Sam Lowes (Ducati) und fast eine Sekunde vor dem Dritten Johnny Rea (Yamaha).



Neun Minuten vor Schluss katapultierte sich Razgatlioglu mit 1:38,220 min an die Spitze, Bulega konterte aber umgehend mit 1:38,062 min.

Letztlich sorgte Bulega mit 1:37,892 min für die Bestmarke und war damit lediglich gute drei Zehntelsekunden langsamer als der Pole-Rekord.



Eine haarige Situation erlebte Toprak vier Minuten vor Ende, als er in Kurve 13 auf Tito Rabat auflief, den Spanier fast von seiner Honda rammte und dabei selbst einen Sturz nur mit Mühe vermeiden konnte. Zuvor hatte er sich über ihn bereits aufgeregt, weil er so langsam unterwegs war.

Hinter Bulega folgen Sam Lowes, Razgatlioglu, Rea, Alex Lowes, Remy Gardner, Xavi Vierge und überraschend Aegerter-Ersatz Alessandro Delbianco.



Der Deutsche Meister Lukas Tulovic (Triple-M Ducati), in Andalusien mit Wildcard dabei, wurde mit 2,5 sec Rückstand 20.



Weil nicht bekannt ist, wer seine schnellste Runde mit welchem Hinterreifen fuhr, in Jerez kommen auch Qualifyer zum Einsatz, haben die Zeiten nur bedingte Aussagekraft.