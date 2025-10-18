Nicolò Bulega (Ducati): Freude und Frust nach Sieg

Mit dem Sieg im ersten Lauf in Jerez, vertagte Nicolò Bulega die Titelentscheidung auf letzten Renntag der Superbike-WM 2025. Der Ducati-Pilot hat gemischte Gefühle, wenn er auf die Gesamtwertung schaut.

Nach starken Trainings und seiner Rekordzeit in der Superpole war ein Durchmarsch von Nicolò Bulega im ersten Superbike-Lauf erwartet worden und so kam es auch. Nur in der turbulenten ersten Runde musste der Ducati-Werkspilot kurzzeitig die Führung an Toprak Razgatlioglu abgeben, um sich anschließend mit schnellen Rundenzeiten an der Spitze abzusetzen.

Als sein Vorsprung vier Sekunden betrug, schaltete der 26-Jährige einen Gang zurück und verwaltete seine Führung bis zur Ziellinie. War es so einfach, wie es den Anschein hatte?

«Nein, das war es nicht», versicherte Bulega im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Mir war bewusst, dass meine Pace für den Sieg ausreichen sollte. In den ersten Runden wollte ich einen möglichst großen Vorsprung herausfahren, weil in Jerez der Grip Vorderreifen schnell nachlässt. Ich verwende normalerweise nie den SC2-Typen, hier musste ich ihn aber nehmen. Ich verwaltete dann mein Polster, doch am Ende wurden das Gefühl und das Vertrauen mit der Front immer schlechter. Mein Vorsprung war groß genug, also habe ich es etwas langsamer angehen lassen und habe auf das Ende des Rennens gewartet.»

Weil WM-Leader Razgatlioglu Zweiter wurde, machte Bulega nur fünf Punkte gut und liegt vor den beiden Sonntagsrennen 34 Punkte zurück. Da im Superpole-Race und zweiten Lauf maximal noch 37 Punkte zu gewinnen sind, würde dem BMW-Star ein siebter Platz im Sprint reichen, um seinen Titel erfolgreich zu verteidigen.

«Mit dem Rennen bin ich natürlich zufrieden. Wenn ich aber die Saison Revue passieren lasse, kann ich mich über den Sieg nicht so recht freuen», knurrte Bulega. «Da war das Problem in Assen und der Vorfall mit Bassani – über Assen ärgere ich mich mehr. Wir werden am Sonntag sehen, wie viele Punkte ich die Saison hinter Toprak beende.»

Wir erinnern uns: In Assen fiel Bulega nach Sieg am Samstag in beiden Sonntagsrennen mit Defekt aus. Und in Misano wurde er im Superpole-Race von Axel Bassani (Bimota) abgeräumt.

Dazu Toprak: «Ich hatte in Australien auch zwei sehr schlechte Resultate und in Assen Reifenprobleme. Das hat für mich auch viel verändert.»