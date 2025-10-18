Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Ducati-Versagen im Australien-Sprint

Toprak Razgatlioglu fragte sich: Fuhr er ein GP-Bike?

Von Ivo Schützbach
Toprak Razgatlioglu: Zum 25. Mal in Folge auf dem Podium
Toprak Razgatlioglu: Zum 25. Mal in Folge auf dem Podium

BMW-Star Toprak Razgatlioglu hatte im ersten Rennen der Superbike-WM auf dem Circuito Jerez gegen Nicolo Bulega (Ducati) keine Chance. Trotzdem kam er seinem dritten Titel einen gewaltigen Schritt näher.
Nicolo Bulega zeigt am Jerez-Wochenende bislang keine Schwäche, agiert fehlerlos – und ist sauschnell. Er fuhr Bestzeiten in allen drei freien Trainings und verbesserte seinen eigenen Pole-Rekord aus dem Vorjahr um fantastische 0,967 sec auf 1:36,629 min! Das ist lediglich 1,019 sec langsamer als der MotoGP-Rekord von Fabio Quartararo (Yamaha) aus diesem Jahr.

«Das ist eine unglaubliche Rundenzeit», staunte Toprak Razgatlioglu, der selbst schon 24 Mal auf Startplatz 1 stand. «Ich respektiere ihn sehr dafür. Ich habe ihm gleich gratuliert – und ihn gefragt, ob er eine GP-Maschine fuhr oder ein Superbike. Meine Rundenzeit ist eine für Superbikes, seine nicht.»

Für den Titelverteidiger wurde schon früh klar, dass er gegen Bulega nicht viel zu bestellen hat. Was im Kontext der Weltmeisterschaft aber egal ist, da der Türke mit 39 Zählern Vorsprung nach Andalusien kam. Durch Bulegas Sieg im ersten Rennen und Topraks zweiten Platz verringerte sich das Polster auf 34 Zähler.

Das bedeutet: Gewinnt Bulega am Sonntagvormittag den Sprint, dann reicht Razgatlioglu Position 7 zur erfolgreichen Titelverteidigung und das zweite Hauptrennen spielt für die Gesamtwertung keine Rolle mehr.

Den Start gewann Toprak gegen Nico und führte auch ein paar Kurven, doch dann übernahm der Italiener die Führung und ward nicht mehr gesehen – im Ziel hatte er 3,766 sec Vorsprung.

«Ohne meine Fehler und die Kämpfe mit Iannone hätte ich vielleicht mit Nicolo mithalten können», grübelte Razgatlioglu. «Als ich an allen vorbei war, machte ich viel Druck, um Bulega einzuholen, am Abstand änderte sich aber kaum etwas. Ich wusste, dass er mehr in der Hinterhand hatte. Aber wenn ich mit ihm hätte fahren können, dann wäre er eine gute Referenz für mich gewesen. Sobald der Rückstand mehr als eine Sekunde beträgt, hast du keine Referenz mehr und fährst wie allein. Ich könnte mir vorstellen, dass ich am Sonntag im Sprint, oder auch im zweiten Hauptrennen, mit ihm kämpfen kann, wenn ich es schaffe, vom Start weg dranzubleiben.»

«Bulega kann sein Bike ganz leicht fahren, als wäre es eine 600er», ist dem BMW-Giganten aufgefallen. «Ich muss immer alles geben, weil das Bike so funktioniert. Würde ich wie Bulega fahren, ginge das mit meinem Motorrad nicht. Dann hätte mein Bike kein Turning, das ist das größte Problem. Aber egal, ich muss aus meinem Paket das Beste herausholen. Das Team sagte mir, dass Platz 2 reichen würde. Das stimmt natürlich, ich denke aber immer an den Sieg.»

Toprak hat diese Saison seinen eigenen Rekord von 13 Siegen in Folge eingestellt. In Jerez fuhr er zum 25. Mal am Stück aufs Podium – gelingt ihm am Sonntag ein weiterer Podestplatz, ist er alleiniger Rekordhalter. «Das wäre schön, bevor ich in die MotoGP wechsle», grinste der 29-Jährige. «Wie es heute aussieht, wir Bulega diesen Rekord dann im nächsten Jahr verbessern.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,766 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 9,569
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,221
5. Xavi Vierge (E) Honda + 12,272
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,755
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,145
8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 19,350
9. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,737
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 23,343
11. Axel Bassani (I) Bimota + 23,906
12. Iker Lecuona (E) Honda + 24,285
13. Yari Montella (I) Ducati + 25,663
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 28,283
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 28,682
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 32,317
17. Lukas Tulovic (D) Ducati + 34,119
18. Tito Rabat (E) Honda + 40,272
19. Nicholas Spinelli (I) Honda + 40,448
20. Michael Rinaldi (I) Ducati + 51,073
21. Bobby Fong (USA) Yamaha + 52,092
22. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Alessandro Delbianco (I) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Superbike-WM 2025: Stand nach 34 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 600
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 566
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 308
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 293
5. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 203
7. Sam Lowes (GB) Ducati 184
8. Xavi Vierge (E) Honda 168
9. Andrea Iannone (I) Ducati 150
10. Axel Bassani (I) Bimota 134
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 121
12. Michael vd Mark (NL) BMW 107
13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
14. Iker Lecuona (E) Honda 94
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 88
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 72
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 41
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 34
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 25
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

