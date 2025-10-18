Honda überrascht: Vierge legte sich mit Iannone an

So nah wie beim Saisonfinale der Superbike-WM 2025 war Xavi Vierge aus eigener Kraft noch nie an einer Podiumsplatzierung dran. Auch wenn es am Ende nur zu Platz 5 reichte, beeindruckte der Honda-Pilot mit seinem Speed.

Jerez ist das letzte Superbike-Wochenende von Xavi Vierge mit Honda, für die Superbike-WM 2026 wechselt der Spanier nach vier Jahren ins Yamaha-Werksteam an die Seite von Andrea Locatelli. Für Vierge geht es beim Finale um viel: Weil Sam Lowes (Ducati) fehlt, kann er die Saison als WM-Siebter beenden. 27 Punkte Rückstand hatte der Honda-Pilot nach Estoril, im ersten Lauf in Jerez machte er mit Platz 5 die ersten elf Punkte gut. In jedem Fall möchte er seinen achten WM-Rang absichern.

Vierge hätte sogar mehr Punkte aufholen können, denn bis kurz vor Rennende kämpfte er mit Andrea Iannone (Ducati) und Alex Lowes (Bimota) um den letzten Podiumsplatz, den später aber Álvaro Bautista (Ducati) für sich beanspruchte.

«Gefühlt hatte ich eine echte Chance, in die Top-3 zu fahren, aber dann kam in der letzten Runde Álvaro von hinten mit einem besseren Speed», berichtete Vierge SPEEDWEEK.com. «Also versuchte ich zumindest Andrea zu besiegen, habe es dabei aber etwas übertrieben und der Reifen war dann hinüber. Trotzdem hatten wir im Renntrimm eine starke Pace und ich denke, dass wir am Sonntag eine weitere gute Möglichkeit haben werden.»

Der Katalane hat in diesem Jahr bereits vier fünfte Plätze erreicht, aber so selbstbewusst und angriffslustig wie in Jerez präsentierte sich Vierge noch nie.

«Ein richtig gutes Rennen und aus meiner Sicht eines der besten, seit ich in die Superbike-WM gewechselt bin», bestätigte der Honda-Pilot. «Man spricht ständig über Toprak und Nicolò, weil sie auf einem anderen Level fahren, aber wir haben um einen Podestplatz gekämpft und erstmals hatte ich das Gefühl, dass ich eine bessere Pace hatte. So konnte ich mein Rennen einteilen, ihnen folgen und gleichzeitig die Reifen zu schonen. Sonst musste ich immer von Beginn an über das Limit gehen und habe dabei die Reifen zerstört.»

Seit der werksseitigen Honda-Rückkehr war Álvaro Bautista als WM-Neunter 2020 der bestplatzierte Honda-Pilot.