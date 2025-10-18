Gänsehaut pur: Sprechchöre für Oldie Alvaro Bautista

Mit seinem sechsten Podestplatz in Folge hat Ducati-Werksfahrer Alvaro Bautista seine dritte Position in der Superbike-WM abgesichert. In Jerez erfährt er herzerwärmende Unterstützung seiner Landsleute.

Der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista hatte vor seinem Heimpublikum in Jerez im ersten Lauf von Startplatz 8 eine gewaltige Aufgabe vor sich, zur Halbzeit der 20 Runden lag er noch auf Platz 6. Dann kassierte er Xavi Vierge (Honda), Alex Lowes (Bimota) und zuletzt auch noch Andrea Iannone (Ducati).

«Das war ein spaßiges Rennen, schade ist, dass es nur um Platz 3 ging», urteilte Bautista, der gegen seinen Aruba-Teamkollegen Nicolo Bulega und BMW-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu an der Spitze einmal mehr keine Chance hatte. «Wenigstens konnte ich den Fans eine gute Show im Kampf um Platz 3 bieten. Mein Wochenende hier vor einem Jahr war ein Desaster, ich bin in alle Rennen gestürzt. Am Freitag dachte ich noch, es könnte ähnlich laufen. Dann haben wir aber am Samstagmorgen die Abstimmung geändert und ich fühlte mich sofort viel besser.»



Der Spanier wiederholte seine Klagen aus dieser Saison, dass er in den ersten Runden lediglich Passagier auf seiner Panigale V4R ist. «Bis Runde 7 konnte ich nur auf Verteidigung fahren, dann ging das Rennen für mich los», schilderte der Ducati-Pilot. «Das habe ich dieses Jahr gelernt, pushen ab Runde 1 geht nicht. Gestürzt bin ich immer, weil ich dem Motorrad mehr abverlangt habe, als es zuließ. In Kurve 2 hatte ich einen starken Save, da war ich so gut wie am Boden und hatte Glück. Das war, als mich Iannone und Vierge zurücküberholten. Letztlich habe ich das Rennen mit den vielen Überholmanövern genossen.»



Für Bautista geht es um den dritten WM-Rang: Vor dem Wochenende hatte er acht Punkte Vorsprung auf seinen Widersacher Andrea Locatteli (Yamaha), diesen konnte er mit dem dritten Platz auf 15 ausbauen.



Es waren Gänsehautmomente, als Alvaro auf dem Podium stand und Bautista-Sprechchöre erklangen. Obwohl der Evergreen seit 25 Saisons auf Weltmeisterschaftslevel fährt, sind solche Augenblicke auch heute noch besonders. «Und ich genieße und schätze sie mehr als früher», grinste der 63-fache Laufsieger im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Heute habe ich ein viel besseres Verständnis vom Leben. Wenn du als Junger gute Leistungen zeigst, dann denkst du, das ganze Leben wäre pink. Aber mit fast 41, zwei Töchtern und einer eigenen Familie, hast du viele Erfahrungen gemacht – sehr gute und auch ganz schlechte. Hier in Jerez kommen viele Fans zu mir und erzählen mir, dass sie mir schon 2005 zugeschaut haben, als ich bei Seedorf fuhr. So etwas ist sehr speziell für mich und ich liebe es.»