Jerez, Grid Lauf 2: Toprak nach Crash weit hinten

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Hauptrennen am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Jerez um 14 Uhr von wo losfahren wird.

Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole.



Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Circuito Jerez ist um 14 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden nach Superpole-Ergebnis aufgestellt.



Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück.

Größter Nutznießer in Andalusien ist Honda-Werksfahrer Iker Lecuona, der sich als 16. qualifizierte, im Sprint aber Achter wurde und damit in der dritten Startreihe steht.



Schlimmstmöglich lief das Superpole-Race für WM-Leader Toprak Razgatlioglu: Nicolo Bulega ging innen am führenden BMW-Star vorbei, es kam zur Berührung und Toprak stürzte. Der Italiener erhielt eine Long-lap-Strafe, die aber nichts an seinem Sieg änderte. Während Bulega das zweite Hauptrennen damit erneut von der Pole-Position in Angriff nimmt, steht Toprak nur als Zehnter auf dem Grid und ist damit in der ersten Kurve mitten im gefährlichen Getümmel.

Gewinnt Bulega auch den letzten Lauf des Jahres, dann reicht Razgatlioglu Platz 13 zum Titelgewinn.



Am Sonntag nicht dabei ist Sam Lowes, der sich wegen seiner Rippenverletzung nach dem Qualifying (Platz 3!) abgemeldet hat.

Ergebnisse Superpole-Race:

1. Bulega, Ducati

2. Bautista, Ducati

3. Iannone, Ducati

4. Vierge, Honda

5. Alex Lowes, Bimota

6. Locatelli, Yamaha

7. Mackenzie, Ducati

8. Lecuona, Honda

9. Van der Mark, BMW

10. Bassani, Bimota

11. Montella, Ducati

12. Vickers, Ducati

13. Sofuoglu, Yamaha

14. Delbianco, Yamaha

15. Spinelli, Ducati

16. Tulovic, Ducati

17. Gerloff, Kawasaki

18. Rabat, Honda

19. Fong, Yamaha

20. Rinaldi, Yamaha

21. Zaidi, Honda

– Razgatlioglu, BMW

– Gardner, Yamaha

– Rea, Yamaha

Ergebnisse Superpole:

1. Bulega, Ducati

2. Razgatlioglu, BMW

3. Sam Lowes, Ducati

----------------------------------

4. Alex Lowes, Bimota

5. Iannone, Ducati

6. Gardner, Yamaha

----------------------------------

7. Rea, Yamaha

8. Bautista, Ducati

9. Vierge, Honda

----------------------------------

10. Locatelli, Yamaha

11. Mackenzie, Ducati

12. Van der Mark, BMW

----------------------------------

13. Montella, Ducati

14. Bassani, Bimota

15. Gerloff, Kawasaki

----------------------------------

16. Lecuona, Honda

17. Delbianco, Yamaha

18. Sofuoglu, Yamaha

----------------------------------

19. Vickers, Ducati

20. Tulovic, Ducati

21. Rinaldi, Yamaha

----------------------------------

22. Rabat, Honda

23. Spinelli, Ducati

24. Fong, Yamaha

----------------------------------

25. Zaidi, Honda

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:



Reihe 1: Bulega, Bautista, Iannone



Reihe 2: Vierge, Alex Lowes, Locatelli



Reihe 3: Mackenzie, Lecuona, van der Mark



Reihe 4: Razgatlioglu, Gardner, Rea



Reihe 5: Montella, Bassani, Gerloff



Reihe 6: Delbianco, Sofuoglu, Vickers



Reihe 7: Tulovic, Rinaldi, Rabat



Reihe 8: Spinelli, Fong, Zaidi