Bye bye Ryan Vickers: Nach einer Saison ist Schluss

Nach nur einer Saison muss sich Ryan Vickers wieder von der Superbike-WM verabschieden. Nach dem Saisonfinale in Jerez zieht der Engländer ein versöhnliches Fazit von seiner Zeit bei Motocorsa Ducati.

Mit der Verpflichtung von Ryan Vickers für die Superbike-WM 2025 gelang Motocorsa-Boss Lorenzo Mauri eine Überraschung – allerdings war der Engländer nicht so ein Glücksgriff wie seinerzeit Axel Bassani, der 2022 und 2023 bester Kundenpilot war.

Aber Vickers schlug sich besser, als es die meisten erwartet hatten. Berücksichtigen musste man, dass der 26-Jährige zuvor in der BSB eine Yamaha R1 ohne elektronische Hilfen fuhr und die meisten Rennstrecken im Kalender nicht kannte. Sein bestes Finish war ein siebter Platz im Superpole-Race auf dem Balaton Park Circuit, ansonsten dominierten Platzierungen zwischen 10 und 15. Die Superbike-WM 2025 beendete er mit 45 Punkten als 20.

Obwohl Vickers einen gültigen Vertrag für 2026 mit dem italienischen Ducati-Team hatte, wurde er von seinem Teamchef vor vollendete Tatsachen gestellt: Nach nur einer Saison wird der Vertrag aufgelöst. Nach dem ersten Schock akzeptierte Vickers die Entscheidung.

«Unabhängig davon, wie die Meinungen zu dieser Situation ausfallen mögen, sollten alle Respekt voreinander haben, damit wir gemeinsam dieses großartige Jahr feiern können», betonte der Ducati-Pilot. «Ich habe in diesem Team viele Freunde gefunden. Das Wochenende in Jerez ist vorbei und es war meine letzte Veranstaltung mit dem Motocorsa Racing Team. Ich bin sehr zufrieden mit dem Wochenende, denn wir haben uns in allen Rennen nach vorn gearbeitet, auch wenn das Qualifying nicht so gut lief. Es war ein schöner Abschluss meiner ersten vollen Saison in der Superbike-WM.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Jerez © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Andrea Locatelli und Tarran Mackenzie © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Nicolò Bulega gewinnt das Rennen © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu ist Weltmeister © Gold & Goose Weltmeister Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista, Bulega, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Nicolò Bulega © Gold & Goose Weltmeister Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Es könnte ein Wiedersehen mit dem Engländer geben. Denn wie SPEEDWEEK.com berichtete, hat er sich für 2026 mit Honda UK geeinigt und kehrt in die Britische Superbike-Serie zurück. Seit Jahren verknüpft die Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte, die Engagements in Großbritannien und der Weltmeisterschaft mehr und mehr. Vickers könnte nach und nach die Rolle des 37-jährigen Tommy Bridewell als Test- und Wildcard-Pilot übernehmen.