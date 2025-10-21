Bye bye Ryan Vickers: Nach einer Saison ist Schluss

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Kay Hettich
Ryan Vickers verabschiedet sich von der Superbike-WM und von Motocorsa Ducati
© Instagram/Ryan Vickers

Ryan Vickers verabschiedet sich von der Superbike-WM und von Motocorsa Ducati

Nach nur einer Saison muss sich Ryan Vickers wieder von der Superbike-WM verabschieden. Nach dem Saisonfinale in Jerez zieht der Engländer ein versöhnliches Fazit von seiner Zeit bei Motocorsa Ducati.
Mit der Verpflichtung von Ryan Vickers für die Superbike-WM 2025 gelang Motocorsa-Boss Lorenzo Mauri eine Überraschung – allerdings war der Engländer nicht so ein Glücksgriff wie seinerzeit Axel Bassani, der 2022 und 2023 bester Kundenpilot war.

Aber Vickers schlug sich besser, als es die meisten erwartet hatten. Berücksichtigen musste man, dass der 26-Jährige zuvor in der BSB eine Yamaha R1 ohne elektronische Hilfen fuhr und die meisten Rennstrecken im Kalender nicht kannte. Sein bestes Finish war ein siebter Platz im Superpole-Race auf dem Balaton Park Circuit, ansonsten dominierten Platzierungen zwischen 10 und 15. Die Superbike-WM 2025 beendete er mit 45 Punkten als 20.

Obwohl Vickers einen gültigen Vertrag für 2026 mit dem italienischen Ducati-Team hatte, wurde er von seinem Teamchef vor vollendete Tatsachen gestellt: Nach nur einer Saison wird der Vertrag aufgelöst. Nach dem ersten Schock akzeptierte Vickers die Entscheidung.

«Unabhängig davon, wie die Meinungen zu dieser Situation ausfallen mögen, sollten alle Respekt voreinander haben, damit wir gemeinsam dieses großartige Jahr feiern können», betonte der Ducati-Pilot. «Ich habe in diesem Team viele Freunde gefunden. Das Wochenende in Jerez ist vorbei und es war meine letzte Veranstaltung mit dem Motocorsa Racing Team. Ich bin sehr zufrieden mit dem Wochenende, denn wir haben uns in allen Rennen nach vorn gearbeitet, auch wenn das Qualifying nicht so gut lief. Es war ein schöner Abschluss meiner ersten vollen Saison in der Superbike-WM.»

Es könnte ein Wiedersehen mit dem Engländer geben. Denn wie SPEEDWEEK.com berichtete, hat er sich für 2026 mit Honda UK geeinigt und kehrt in die Britische Superbike-Serie zurück. Seit Jahren verknüpft die Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte, die Engagements in Großbritannien und der Weltmeisterschaft mehr und mehr. Vickers könnte nach und nach die Rolle des 37-jährigen Tommy Bridewell als Test- und Wildcard-Pilot übernehmen.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 1,793 sec
3. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 6,339
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,833
5. Xavi Vierge (E) Honda + 8,931
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 9,326
7. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,435
8. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 15,947
9. Iker Lecuona (E) Honda + 17,473
10. Axel Bassani (I) Bimota + 17,835
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 18,598
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 21,313
13. Michael vd Mark (NL) BMW + 22,223
14. Yari Montella (I) Ducati + 22,589
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 29,592
16. Tito Rabat (E) Honda + 33,447
17. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 33,570
18. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 33,642
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 42,398
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 46,023
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Garret Gerloff (USA) Honda
- Lukas Tulovic (D) Kawasaki
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,055 sec
3. Andrea Iannone (I) Ducati + 5,236
4. Xavi Vierge (E) Honda + 6,484
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,900
6. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 8,637
7. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,309
8. Iker Lecuona (E) Honda + 11,469
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 11,983
10. Axel Bassani (I) Bimota + 12,334
11. Yari Montella (I) Ducati + 12,581
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 13,794
13. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 15,653
14. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 16,127
15. Nicholas Spinelli (I) Ducati + 17,854
16. Lukas Tulovic (D) Ducati + 18,723
17. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 19,789
18. Tito Rabat (E) Honda + 21,653
19. Bobby Fong (USA) Yamaha + 22,135
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 22,798
21. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 42,995
- Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
- Remy Gardner (AUS) Yamaha
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Ergebnis Superbike-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,766 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 9,569
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 11,221
5. Xavi Vierge (E) Honda + 12,272
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,755
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,145
8. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 19,350
9. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,737
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 23,343
11. Axel Bassani (I) Bimota + 23,906
12. Iker Lecuona (E) Honda + 24,285
13. Yari Montella (I) Ducati + 25,663
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 28,283
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 28,682
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 32,317
17. Lukas Tulovic (D) Ducati + 34,119
18. Tito Rabat (E) Honda + 40,272
19. Nicholas Spinelli (I) Honda + 40,448
20. Michael Rinaldi (I) Ducati + 51,073
21. Bobby Fong (USA) Yamaha + 52,092
22. Zaqhwan Zaidi (MAL) Yamaha + > 1 min
- Alessandro Delbianco (I) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
Superbike-WM 2025: Stand nach 36 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 616
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 603
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 337
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 310
5. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 218
7. Xavi Vierge (E) Honda 185
8. Sam Lowes (GB) Ducati 184
9. Andrea Iannone (I) Ducati 166
10. Axel Bassani (I) Bimota 140
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 126
12. Michael vd Mark (NL) BMW 111
13. Iker Lecuona (E) Honda 103
14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 88
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 74
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 45
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 45
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 26
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

