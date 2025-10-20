Applaus für Lukas Tulovics nach Debüt in SBK-WM

Auch wenn der zweite Lauf der Superbike-WM 2025 in Jerez für Gaststarter Lukas Tulovic im Kies endete, waren sein Chef Matthias Moser und auch Ducati voll zufrieden mit dem WM-Debüt des IDM-Champions.

Lukas Tulovic vom Team Triple M Ducati Frankfurt hatte es am Sonntag sogar in die offizielle Mitteilung der Superbike-WM geschafft. Von einer ansprechenden Leistung bei seinem WM-Debüt im spanischen Jerez ist dort die Rede. Beim Blick auf die blanken Zahlen war die Reise zum Saisonfinale für Tulovic, der Ende September seinen ersten Titel in der IDM Superbike kassieren konnte, der berühmte Sprung ins kalte Wasser.

Eine gute Viertelstunde hatte die Sitzprobe auf der Ducati des offiziellen Superbike-Testteams in Italien gedauert, bis es am vergangenen Freitag ohne eine Probefahrt gleich ans Eingemachte ging. Nach einer 1:40,510 min im ersten freien Training blieb er der 1:40er-Zeit über das Wochenende treu. Nur in der Superpole quetschte er sich seine persönliche Bestzeit mit einer 1:39,299 min aus den Rippen. Im zweiten Freien Training hatte er mit 1,526 Sekunden den geringsten Abstand zur Spitze.

Im ersten Rennen am Samstag holte er Platz 17, im Superpole-Race am Sonntag wurde es Platz 16. Das Ende der von seinem Teamchef Matthias Moser angezettelten WM-Reise endete früher als geplant: Mit einem Ausrutscher im zweiten Rennen, in Turn 1 der elften Runde.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Jerez © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Andrea Locatelli und Tarran Mackenzie © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Nicolò Bulega gewinnt das Rennen © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu ist Weltmeister © Gold & Goose Weltmeister Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista, Bulega, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Nicolò Bulega © Gold & Goose Weltmeister Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Am Montag gönnte sich Moser eine kleine Auszeit am Strand und hatte Zeit für einen Plausch mit SPEEDWEEK.com. «Für mich war das Jerez-Wochenende nicht so anstrengend», verriet er. «Aber für die Fahrer ist ein solcher WM-Gaststart schon sehr anstrengend. Und da fährt keiner mit, der nicht in der ersten Runde schon Erster sein will.»

Das Ende war zwar nicht ganz wie geplant, aber ansonsten ist Moser voll des Lobes über seinen Fahrer. «Lukas hat sich natürlich geärgert, dass er in der Kurve abgeflogen ist», wusste er. «Er hatte vorher einen Riesen-Wackler. Bei dem es so hin- und hergeht, als wolle einen ein Pferd abwerfen. Dabei werden manchmal die Bremsbeläge zurückgedrückt und man muss die Bremse erst wieder aufpumpen. Das weiß auch Lukas, aber im Eifer des Gefechts ist er auf die Kurve zugefahren und hatte keine Bremse.»

«Im Rennen war er gut dabei», berichtete Moser weiter. «Das Motorrad fühlt sich schon sehr anders an. Aber wir sind echt zufrieden, auch das Ducati-Team war beeindruckt, wie Lukas gleich bei der Musik dabei war. Ducati hatte uns wirklich ein Top-Motorrad hingestellt. Es war so wie das von Bulega. Ich habe noch nie so viele Mechaniker an einem Motorrad gesehen.»

Auch mit der Untermiete beim Team MGM Bonovo von Michael Galinski hatte alles bestens geklappt. Ohne einen Platz in der Box eines bestehenden Teams wäre aus Tulovics Wildcard-Einsatz nämlich sonst nichts geworden.

«Das war eine gute Sache, Michael Galinski und ich kennen uns schon lange», meinte Moser. «Auch für Tarran Mackenzie war das glaube ich nicht schlecht, denn der wollte ja auf keinen Fall langsamer sein als sein Boxen-Kollege.» Bei der Gelegenheit zeigte Mackenzie sein bestes Wochenende der gesamten Saison und tummelte sich das gesamte Wochenende in den Top-10. Allgemein ist auch der psychische Druck bei so einem Wildcard-Einsatz nicht zu verachten. «Die Sturzgefahr bei so einer Sache ist enorm», war sich Moser sicher. «Auch wenn Lukas topfit ist, ist so ein Wochenende wirklich anstrengend. Dazu eben der Druck, dass man auch was zeigen will. Ich bin zum Glück nicht auf den sozialen Medien unterwegs, wo man dann auch so einiges zu lesen bekommt. Aber so ein Sturz wie im Rennen kann passieren. Sonst wären es bestimmt Punkte geworden.»

Moser und Tulovic, die sich bereits über die Zusammenarbeit in der IDM 2026 geeinigt haben, hätten sicherlich Spaß an weiteren WM-Besuchen.

«Das Problem ist», so Moser, «man benötigt ein passendes Motorrad. Mit einem Stock-Motorrad braucht man da nicht anfangen. Für das letzte Wochenende konnten wir eben das Motorrad vom Ducati-Testteam haben. Das wurde nach dem Ende der Testarbeiten nicht mehr gebraucht. Aber die neuen Mopeds sind knapp. Wir erhalten unsere Motorräder Mitte Dezember und dann geht die Arbeit erst so richtig los.»