Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Max Verstappen muss zuschauen

BMW nicht happy: «Bulega-Strafe passte nicht zur Tat»

Von Sebastian Fränzschky
BMW-Teammanager Shaun Muir stuft den Zwischenfall von Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu beim Jerez-Sprint als Rennunfall ein, kann das Verhalten des Ducati-Piloten aber nicht nachvollziehen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Es war der Aufreger des Saisonfinales der Superbike-WM in Jerez: WM-Herausforderer Nicolo Bulega berührte im Superpole-Rennen die BMW von Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu und brachte den WM-Führenden zu Fall. Trotz einer verhängten Long-Lap-Penalty holte Bulega den Sieg im Sprintrennen und hielt damit die Titelentscheidung bis zum letzten Lauf der Saison offen. Er entschuldigte sich bei Razgatlioglu, was für die BMW-Verantwortlichen ein schwacher Trost war.

Am Ende zeigte Razgatlioglu starke Nerven: Mit einem taktisch klug herausgefahrenen dritten Platz sicherte sich der Türke seinen dritten WM-Titel. Zwischenzeitlich gingen jedoch die Emotionen – sowohl bei den Beteiligten als auch bei den Fans – hoch.

Im Lager von BMW ist man nicht besonders gut auf das Manöver zu sprechen. Teammanager Shaun Muir unterstellte Bulega keine Absicht, hinterfragte aber die Strategie des Italieners, der beim Finale in Jerez der mit Abstand schnellste Fahrer war. Demzufolge hätte er souveräner überholen können.

«Ich denke, das ist keine persönliche Angelegenheit zwischen zwei Fahrern – das war eindeutig ein Rennunfall. Aber wenn überhaupt, dann stimme ich der Einschätzung der FIM zu, dass es sich um unverantwortliches Manöver handelte», kommentierte Muir.

 «Und wenn ich unverantwortliches Manöver auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsste, dann wäre das nahe an einer 9 oder 10», erklärte der Brite und begründete: «Fakt ist: Seit dem ersten freien Training bis hin zum Warm-up am Morgen war Nicolo konstant schneller als Toprak. Er hätte sich selbst, Toprak und unsere Meisterschaft nicht in Gefahr bringen müssen.»

«Es gab viele, viele andere Stellen, an denen er hätte überholen können. Also ja – die Regeln sind die Regeln. Ob eine Long-Lap oder zwei, das ist in so einem Fall nebensächlich», berichtete der BMW-Teammanager und fügte hinzu: «Die Strafe passte einfach nicht zur Tat.»

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, enttäuschende Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mo. 20.10., 19:00, Sky Discovery Channel
    So wird's gemacht!
  • Mo. 20.10., 19:10, Motorvision TV
    Rallye: Belgische Meisterschaft
  • Mo. 20.10., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Mo. 20.10., 19:15, ORF Sport+
    Formel 1: Großer Preis der USA
  • Mo. 20.10., 20:05, Motorvision TV
    Superbike: Australian Championship
  • Mo. 20.10., 21:00, Bayerisches Fernsehen
    Wunderschön!
  • Mo. 20.10., 21:05, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Mo. 20.10., 21:30, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Mo. 20.10., 22:20, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Mo. 20.10., 23:15, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2010054512 | 4