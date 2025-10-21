Yamaha 2026: Die Crewchiefs der vier Werkspiloten

Yamaha stellt sich für die Superbike-WM 2026 neu auf: Ein langjähriger Ducati-Crewchief wechselt zu den Japanern und übernimmt eine Schlüsselrolle. Wir zeigen, wer künftig die Crews der vier Yamaha-Piloten führt.

Nach dem Saisonfinale der Superbike-WM 2025 beginnen die Vorbereitungen für 2026. Bei Yamaha gibt es einige personelle Änderungen. Xavi Vierge wechselte von Honda zu Yamaha und Supersport-Weltmeister Stefano Manzi steigt mit Yamaha in die Superbike-WM auf. Aber auch in den Crews des Yamaha-Werksteams und des Satellitenteams GRT gibt es Rotation.

Der bestplatzierte Yamaha-Pilot der abgelaufenen Saison, Andrea Locatelli, muss sich erneut auf einen neuen Crewchief einstellen. Nach drei Jahren mit Andrew Pitt und einer Saison mit Tom O’Kane wird ab 2026 Giulio Nava die Leitung seiner Crew übernehmen. Nava arbeitete zuletzt bei Ducati an der Seite von Alvaro Bautista und bringt entsprechend wertvolle Erfahrung mit.

Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen kann Nava den Wintertest in Jerez noch nicht begleiten. Dort wird Locatelli vorübergehend mit Uri Pallares zusammenarbeiten, der zuletzt Jonathan Reas Crew leitete. Nach dem Test kehrt Pallares zu Provec zurück.

Tom O’Kane wechselt innerhalb des Yamaha-Werksteams auf die andere Seite der Box. Er kümmert sich ab sofort um Neuzugang Xavi Vierge. Beim Nachsaison-Test in Jerez haben O’Kane und Vierge die erste Gelegenheit, sich kennenzulernen.

Im GYTR GRT Yamaha Team bleibt die Struktur weitgehend unverändert. Remy Gardner arbeitet weiterhin mit Damiano Evangelisti zusammen. Neuling Stefano Manzi erhält Unterstützung von Tommaso Noccioli, der zuvor Dominique Aegerter betreute.