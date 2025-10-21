Jerez-Test, Tag 1, 14 Uhr: BMW vor Yamaha, Kawasaki
Xavi Vierge bringt gute Laune in die Yamaha-Box
Der Jerez-Test am Dienstag und Mittwoch dieser Woche markiert den Beginn der Superbike-WM 2026. Dies ist im Reglement genau definiert und somit wird jeder Testtag vom erlaubten Kontingent von zehn Tagen abgezogen. Deshalb schickte Bimota zunächst nur Testfahrer Javier Fores auf die Piste, um die Basisarbeit für die Werkspiloten Alex Lowes und Axel Bassani zu erledigen. Dieses Vorgehen praktizierte Bimota bereits 2025 mehrfach.
Weil das Wetter nicht ideal ist und es mehrfach regnete oder tröpfelte, sahen wir bisher auch keinen Ducati-Piloten auf der Strecke. Im Aruba.it Werksteam macht sich Iker Lecuona mit seinem neuen Team vertraut, während sich Álvaro Bautista mit dem Kundenteam Barni Racing bekannt macht.
Da Danilo Petrucci verletzt und Miguel Oliveira noch in der MotoGP verpflichtet ist, ist BMW nur mit seinem Edel-Testfahrer Michael van der Mark anwesend. Der Niederländer ist noch im Schwung vom Saisonfinale und führt um 14 Uhr in 1:39,536 min die Zeitenliste an. Für Honda testet Ryan Vickers.
Das größte Aufgebot hat Yamaha beim Jerez-Test. Neben Aushängeschild Andrea Locatelli – nur 0,065 sec langsamer als van der Mark – ist sein neuer Teamkollege Xavi Vierge dabei. Wegen seines noch laufenden Honda-Vertrages darf der Spanier nicht über seinen neuen Arbeitgeber berichten. Außerdem Remy Gardner und Supersport-Weltmeister Stefano Manzi (beide Giansanti Racing) sowie Bahattin Sofuoglu und Mattia Rato (beide Motoxracing) aktiv. Gardner klagt über Schmerzen in der Schulter und hat den ersten Testtag bereits beendet (Sturz mit Jonathan Rea im Superpole-Race). Die werksunterstützten Teams werden nur am Dienstag testen.
Garrett Gerloff belegt mit der auch 2026 einzigen Kawasaki derzeit die dritte Position.
|Zeiten Jerez-Test, 21. Oktober, 14 Uhr
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Zeit
|Diff
|1
|Michael Van Der Mark
|BMW
|1:39.536 min
|2
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|1:39.602
|+ 0,065 sec
|3
|Garret Gerlof
|Kawasaki
|1:39.689
|+ 0,152
|4
|Remy Gardner
|Yamaha
|1:39.695
|+ 0,158
|5
|Bahattin Sofuoglu
|Yamaha
|1:39.793
|+ 0,257
|6
|Stefanio Manzi
|Yamaha
|1:40.528
|+ 0,991
|7
|Javi Forés
|Bimota
|1:40.561
|+ 1,024
|8
|Ryan Vickers
|Honda
|1:40.802
|+ 1,265
|9
|Xavi Vierge
|Yamaha
|1:40.875
|+ 1,338
|10
|Mattia Rato
|Yamaha
|1:42.875
|+ 3,338
|11
|Philipp Öttl
|Ducati SSP
|1:42.924
|+ 3,387
|12
|Simon Jespersen
|Ducati SSP
|1:45.260
|+ 5,724