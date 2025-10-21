Garrett Gerloff (Kawasaki) holte seinen Ex zurück

Nachdem sein erstes Jahres mit Kawasaki enttäuschend verlief, wollte Garrett Gerloff für die Superbike-WM 2026 etwas ändern. Mit einem alten Bekannten an seiner Seite will der Texaner zurück in die Erfolgsspur.

Nach drei Jahren mit Yamaha und zwei mit BMW dockte Garrett Gerloff für die Superbike-WM 2025 bei Kawasaki an. Der 29-Jährige versprach sich viel von der ZX-10RR, denn im Vorjahr holte Alex Lowes als WM-Vierter mit dem betagten japanischen Motorrad zwei Siege und zwölf Podestplätze. Gerloff landete jedoch nur auf WM-Rang 15 und schaffte es nicht in die Top-5.

«Ich will es gar nicht beschönigen, es war ein wirklich schwieriges Jahr. Das Team, ich und Kawasaki hatten höhere Erwartungen», gab Gerloff zu. «Wir nehmen Änderungen an unserem Programm für nächstes Jahr vor und ich hoffe, dass sich diese Dinge am Ende auszahlen.»

Worauf der US-Amerikaner anspielt: Mit Lez Pearson bekommt er für 2026 einen neuen – vielmehr seinen früheren – Cheftechniker an die Seite. Mit dem Engländer arbeitete Gerloff bereits bei GRT Yamaha und bei Bonovo BMW zusammen.

«Das ist eine wichtige Änderung für die neue Saison. Es hat nichts mit meinem bisherigen Cheftechniker zu tun, der war klasse, aber ich hatte das Gefühl, dass ich etwas Vertrautes neben mir benötige», erklärte Gerloff SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Gordon Ritchie. «Mit Lez hatte ich mit verschiedenen Marken und in verschiedenen Teams einige schöne Erfolge gefeiert. Er hat so unglaublich viel Erfahrung und nach der letzten, schwierigen Saison, musste sich etwas ändern. Ich hatte das Gefühl, auf der Stelle zu treten und keine Fortschritte mehr zu machen – mit dem Motorrad und mit allem anderen. Wir arbeiten gut zusammen und ich habe grenzenloses Vertrauen zu ihm. Ich gehe davon aus, dass diese Personalie gut für mich und das gesamte Team sein wird.»