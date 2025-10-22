Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Ein Schmuckstück: Die neue Ducati aus jedem Winkel

Von Kay Hettich
Bisher gab es nur wenige detaillierte Bilder von der neuen Ducati V4R für die Superbike-WM 2026. Beim Jerez-Test spulten Nicolò Bulega und Iker Lecuona viele Runden mit dem Schmuckstück aus Borgo Panigale ab.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Die 2026er Ducati V4R ist hinsichtlich der eingesetzten Motorräder die spannendste Neuerung der Saison. Neben vielen Verbesserungen an Motor und Rahmen setzt nun auch Ducati auf eine traditionelle Zweiarmschwinge, die die Italiener jedoch extravagant konzipierten.

Nachdem die bisherigen Tests nicht öffentlich waren und kein detaillierter Blick auf das neue Superbike möglich war, ist es mit der Geheimniskrämerei beim ersten Wintertest in Jerez vorbei. SPEEDWEEK.com-Fotograf Graeme Brown fertigte eine Serie perfekter Nahaufnahmen an.

Obwohl die Entwicklung noch am Anfang steht, fuhr Vizeweltmeister Nicolò Bulega bei nicht perfekten Bedingungen am Dienstagnachmittag in 1:38,502 min eine sehr schnelle Rundenzeit. Damit war der Italiener schneller als beim Saisonfinale mit der 2025er-Version in den langen Rennen. Nur im Superpole-Race war er in 1:37,659 min schneller. Bulega fuhr insgesamt 23 Runden.

Neuzugang Iker Lecuona fuhr 37 Runden und war in 1:39,520 min eine Sekunde langsamer als sein Teamkollege.


Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, enttäuschende Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mi. 22.10., 11:05, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Mi. 22.10., 11:30, Motorvision TV
    Car History
  • Mi. 22.10., 11:55, Motorvision TV
    FastZone
  • Mi. 22.10., 12:25, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mi. 22.10., 13:15, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
  • Mi. 22.10., 14:00, ORF Sport+
    Formel 1: Großer Preis der USA
  • Mi. 22.10., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Mi. 22.10., 15:15, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Mi. 22.10., 16:30, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Mi. 22.10., 17:55, Motorvision TV
    Bike World
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2210054512 | 4