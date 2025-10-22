Jerez-Test, Tag 2, 14 Uhr: Bulega (Ducati) dominiert

Auch am zweiten Testtag der Superbike-WM 2026 in Jerez bestimmt Nicolo Bulega die Pace. Der Ducati-Werkspilot liegt mit der neuen V4R um 14 Uhr um über eine Sekunde vor dem Zweiten.

Seit 10 Uhr wird auf dem Circuito de Estoril getestet, doch am zweiten Tag sind weitaus weniger Superbikes auf der Piste. Denn die Yamaha-Teams Pata Maxus, Giansanti Racing und Motoxracing packten mit ihren sechs Fahrern bereits am Dienstagnachmittag zusammen.

Neben dem Ducati-Werksteam mit Nicolo Bulega und Neuzugang Iker Lecuona sind von den nächstjährigen Stammfahrern lediglich die Bimota-Piloten Alex Lowes und Axel Bassani am Mittwoch am Testen. Außerdem BMW-Testfahrer Michael van der Mark sowie Ryan Vickers, der bei der Honda Racing Corporations ins Testprogramm eingebunden ist.

Bei Halbzeit um 14 Uhr – die Strecke ist bis 18 Uhr geöffnet – führte erwartungsgemäß Vizeweltmeister Bulega in 1:37,587 min die Zeitenliste an. Der Italiener fuhr mit der neuen Ducati V4R bereits am ersten Tag in 1:38,027 min die schnellste Runde. Ebenfalls gewaltig wie am Dienstag ist der Vorsprung des Ducati-Piloten gewaltig. Der zweitplatzierte Alex Lowes folgt mit der Bimota KB998 mit 1,1 sec Rückstands.

Mit weitaus geringeren Abständen wechseln auf den weiteren Positionen Ducati und Bimota mit ihren zweiten Piloten ab. Lecuona findet sich am zweiten Tag mit der V4R besser zurecht und steigerte sich um 0,5 sec im Vergleich zum ersten Testtag. Der Spanier hat zwar die Freigabe von Honda für den Test erhalten, aber nur in neutralen Farben fahren und mit Redeverbot.