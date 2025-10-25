Countdown läuft: 7 Tage bis zur Domi-Fighter-Party

Die Superbike-WM 2025 endete für Dominique Aegerter vorzeitig als Zuschauer, doch bei seiner traditionellen Saisonabschlussfeier wird der Schweizer wieder alles geben.

Die erhoffte Trendwende bei Yamaha blieb in der Superbike-WM 2025 aus, das ist auch an den Ergebnissen von Dominique Aegerter erkennbar. Der Schweizer erreichte bei 22 Rennstarts nur sechs einstellige Ergebnisse, siebte Plätze in Assen und Donington seine besten Finishs. Zu allem Überfluss endete die letzte Saison des 35-Jährige im Yamaha-Team Giansati Racing frühzeitig: Beim Training in Valencia am 7. Oktober brach sich der Rohrbacher den fünften Mittelhandknochen und verpasste die zwei letzten Saisons,eetings in Estoril und Jerez.

Die gute Laune lässt sich Aegerter deswegen jedoch nicht verderben und lädt auch in diesem Jahr zu seiner traditionellen Saisonabschlussparty ein – am 1. November knallen bei der der 15. «Domi Fighters Racing Party» in den Campus Perspektiven in Schwarzenbach bei Huttwil die Korken!

Los geht es ab 18 Uhr mit einem gemütlichen Grill und Chill, um 21 Uhr beginnt dann die große Party für alle Fans und Supporter mit Live-Acts und DJs. Obwohl der Event selbst schon beste Erinnerungen garantiert, wird auch Aegertes Fanshop vor Ort sein, um die Fans mit Souvenirs und Fanartikeln zu versorgen. Natürlich wird Domi Aegerter persönlich zugegen sein.

Seine sportliche Zukunft hat der Schweizer ebenfalls geregelt: 2026 kehrt er mit dem Kawasaki-Team Puccetti Racing in die Supersport-WM zurück. Mit zwei Weltmeisterschaften (2021 und 2022 mit Ten Kate Yamaha) und 27 Siegen ist der Schweizer einer der erfolgreichsten Supersport-Piloten.