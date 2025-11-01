Team Pedercini: Neues Konzept, alte Leidenschaft

Aus dem Paddock der Superbike-WM ist das Team Pedercini zwar verschwunden, das Herz für den Rennsport schlägt aber noch. Mit der früheren Leidenschaft betreibt das Familienunternehmen nun einen Rennservice.

Der Besuch der Pedercini-Website weckt sofort Erinnerungen an die Zeit, als das italienische Team in der seriennahen Weltmeisterschaft in der Superbike-WM, zeitweise aber auch in den Supersport-Serien, aktiv war: Dasselbe Logo, derselbe Schriftzug. Nach erfolgloser Sponsorensuche sperrte Lucio Pedercini aber sein Team nach der Saison 2023 zu. Die rührige Truppe aus Volta Mantovana hatte ein Stück Superbike-Geschichte mitgeschrieben – kein anderes Team war so lange ununterbrochen dabei.

Anstatt alles Material zu verkaufen, orientierten sich Pedercini und sein Bruder Ivan um und gründeten einen Rennservice mit dem Namen ‹Pedercini Corse Box›. Angesprochen werden ambitionierte Hobbyfahrer wie auch Profis, die Unterstützung bei der Vorbereitung ihrer Motorräder oder an der Rennstrecke benötigen. Die Expertise und Erfahrung aus der Teilnahme an den wichtigsten nationalen und internationalen Meisterschaften machen Pedercini zu einem idealen Partner.

Der Service von Pedercini ist gefragt: Unter der Flagge von Pedercini waren in diesem Jahr Davide Conte und Michael Nappi auf einer Suzuki GSX-8R in der Sportbike-Kategorie der italienischen Meisterschaft sowie Antonio Frappola im Dunlop-Supersport-Cup und Daniele Angelosanto in der Trofeo Italiano Amatori am Start.