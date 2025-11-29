Neuville siegt beim WM-Kehraus in Saudi-Arabien

Sebastien Ogier, Elfyn Evans und Kalle Rovanpera: Das Toyota-Trio machte die WM-Entscheidung bis zum letzten Tag spannend

Über die gesamte Rallye hinweg lieferte Martins Sesks eine exzellente Visitenkarte seines Könnens ab, war aber am Finaltag im M-Sport-Puma vom Pech verfolgt

Hyundai-Pilot Thierry Neuville holte sich beim Rallye-WM-Finale endlich seinen Sieg als scheidender Weltmeister, während Sebastien Ogier sein Nachfolger wurde.

Neuville gewann das 14. und letzten WM-Lauf des Jahres mit 54,7 Sekunden Vorsprung vor seinem -Teamkollegen Adrien Fourmaux. Ogier lag nach 17 Wertungsprüfungen weitere 8,6 Sekunden zurück.

«Das ist etwas ganz Besonderes», kommentierte der Belgier. «Ehrlich gesagt war es eine extrem harte Saison. Dann doch noch mit einem unerwarteten Sieg abzuschließen, ist natürlich ein großartiges Gefühl. Wir sind überglücklich. Die nächste Saison kommt schnell, wir haben viel Arbeit vor uns. Es ist eine schwierige Herausforderung, aber wir werden versuchen nächstes Jahr ein besseres Jahr zu haben».

M-Sport-Ford-Pilot-Teilzeitfahrer Martins Sesks führte die Rallye vor der letzten Etappe am Samstag an, nachdem Adrien Fourmaux gestern eine Zeitstrafe von einer Minute erhalten hatte. Der Franzose war eine Minute zu früh zur letzten Zeitkontrolle eingetroffen. Während Hyundai diese Angelegenheit mit den Rallye-Organisatoren noch untersucht, erzielte Fourmaux dennoch mit dem zweiten Platz das beste Ergebnis seiner bisherigen Rallye-WM-Karriere.

Vorne nutzte Teamkollege Neuville jedoch seine Chance. Neuville lag auf der ersten Etappe des Tages 5,4 Sekunden vor Sesks und übernahm mit 2,0 Sekunden Vorsprung die Führung. Dessen Vorsprung erweiterte sich plötzlich vor Wertungsprüfung 16 auf über 54,7 Sekunden, nachdem Sesks vom Pech verfolgt war.

Der 26-jährige Lette fing sich mit seinem Puma zwei Reifenpannen ein und hatte dann ein technisches Problem, das ihn zur Aufgabe in der Powerstage zwang.

Takamoto Katsuta (der zum Zeitpunkt Dritter gewesen war) kam von der Strecke ab und überschlug sich mit seinem Toyota in den weichen Sand. Der Japaner konnte indes weiter fahren, fiel aber durch den Zwischenfall auf den fünften Platz zurück.

Teamkollege Rovanpera musste gleichfalls einen Reifen wechseln. Dadurch konnte Ogier vom sechsten auf den dritten Platz vorrückten.

Rovanperäs Zwangshalt hatte erhebliche Auswirkungen auf den Titelkampf, denn damit hatte Ogier eine zusätzliche Position gewonnen, mit der er weitere Punkte gegenüber seinem Titelkonkurrenten Elfyn Evans gutmachen konnte, der Sechster wurde.

Evans verlor die Meisterschaft schließlich mit vier Punkten Rückstand auf Ogier, obwohl er alles gegeben hatte, um die Powerstage zu gewinnen. Pajari wurde Vierter, nachdem ein Reifenschaden am Freitag seine Siegchancen zunichte gemacht hatte.

Rovanperä beendete seinen Rallye-WM-Einsatz seiner Karriere auf dem siebten Platz und beednte die WM als Dritter. Als er die Ziellinie überquerte, konnte Beifahrer Jonne Halttunen seine Tränen nicht verbergen.

«Es war einfach unglaublich», reflektierte Rovanpera. «Zunächst einmal muss ich mich natürlich ganz herzlich bei Jonne bedanken, wir hatten eine großartige Zeit zusammen - gute Ergebnisse, aber vor allem werde ich mich an all die schönen Momente erinnern».

«Vielen Dank an alle, die uns auf dieser Reise begleitet haben. Ein besonderer Dank geht an Toyota für all die großartigen letzten Jahre und natürlich an alle Fans, die uns seit dem ersten Tag unterstützt haben. Danke an alle Konkurrenten für die vielen tollen Kämpfe. Und herzlichen Glückwunsch an Sebastien zum Titel, er hat ihn sich dieses Jahr wirklich verdient».

Gregoire Munster fuhr für M-Sport auf Platz acht vor seinem Teamkollegen Josh McErlean.

Auch Ott Tänak verabschiedete sich mit einem elften Platz (zumindest vorerst) aus der Rallye-WM. Am hatte der Este aufgrund von zwei Reifenpannen aufgegeben um vor dem letzten Tag mehr Zeit für Wartungsarbeiten zu haben.

Der 38-jährige Este sagte: «Ich bin diesem Sport immer noch sehr dankbar, auch wenn es derzeit schwierige Zeiten sind»«, sagte Tänak. «Es war sehr schmerzhaft für meine Familie, die mir so lange erlaubt hat, meinen Traum im Rallye-Sport zu verfolgen. Ich habe noch nie einen einzigen Geburtstag meiner Tochter miterlebt, aber jetzt werde ich für sie da sein.

Dakar-Spezialist Nasser Al-Attiyah (Ford) klassierte sich bei seinem Rallye-WM-Comeback auf Rang 15.

Der Schwede Oliver Solberg komplettierte mit seinem Toyota Auto die Top 10 als bester Rally2-Pilot. Die WRC2-Wertung gewann Gus Greensmith vor Nikolay Gryazin und Robert Virves, alle auf Skoda.